Kurioses aus Großbritannien…. Jetzt wird es eng – aufpassen!

Liebe Leser,

wir haben in den vergangenen Tagen damit gerechnet, dass der Brexit verschoben würde. Nun aber zockt die EU und könnte uns alle in den wirtschaftlichen Abgrund reißen. Die EU hat der Verlängerung der Frist bis zum Ausstieg, also zum Brexit, zugestimmt. Am 22. Mai spätestens soll Großbritannien ausgestiegen sein. Diese sehr kurze Frist aber bekommt Großbritannien nur dann, wenn ...

Ein Beitrag von Robert Sasse.