Kurioses in der Heimtierwelt: Was wir daraus für eine tiergerechte Heimtierhaltung lernen können

Wiesbaden (ots) - Anlässlich des Welttierschutztages am 4. Oktoberverrät der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V.(ZZF), welche verblüffenden Fähigkeiten Heimtiere besitzen.1. Warum Ratten Verstecken spielenVerstecken spielen ist nur etwas für Menschen? Weit gefehlt: AuchRatten finden Gefallen daran, wie Wissenschaftler kürzlichherausfanden. Die Ratten lernten demnach nicht nur schnell dieRegeln, sondern seien auch in der Lage, im Laufe des Spielsuntereinander oder mit ihrer menschlichen Bezugsperson zwischenSuchen und Verbergen umzuschalten, sich im Versteck leise zuverhalten und immer neue Orte zu wählen. "Dass die Ratten nacherfolgreichem Verstecken und Finden keine Futterbelohnung erhielten,deutet darauf hin, dass es den Tieren um den reinen Spaßfaktor geht",kommentiert der Biologe Dr. Stefan Karl Hetz, ZZF-Fachreferent fürHeimtiere. "Die Studie zeigt einmal mehr: Ratten sind soziale undintelligente Tiere, die als Heimtier unbedingt auch Möglichkeiten zumKlettern, Toben und Verstecken brauchen."2. Warum sich einige Papageien beim Namen nennenSeit den Veröffentlichungen über den Graupapagei "Alex" bestehtkein Zweifel mehr daran, dass diese Vogelgruppe bisher unbekanntesoziale Interaktionen und Lernverhaltensmuster zeigt, die teilweisean das Verhalten von Menschenkindern erinnern. Eine Art vonsüdamerikanischen Sperlingspapageien, die auch als Heimtiere gehaltenwird, benutzt für die Kommunikation mit Artgenossen in einer Gruppejeweils unterschiedliche Rufe. Dass diese auch von den Adressatenverstanden werden, konnten Forscher in einem Experiment zeigen: DieVögel, die mit dem Ruf "gemeint" waren, antworteten zuverlässig aufdie an sie gerichteten Rufe. "Die Forscher gingen davon aus, dass dieTiere mit den individuellen Rufen in einer lauten Umgebung, wie siebei einer Gruppe von Papageien schon mal vorkommen kann, so etwas wieeinen Rufnamen benutzen. Solche Ergebnisse erinnern daran, dass diesesozialen Tiere auf keinen Fall alleine zu halten sind", unterstreichtDr. Stefan Karl Hetz.3. Warum bestimmte Frösche täglich aus der Haut fahrenDie Haut von tropischen Fröschen ist wasserdurchlässig und dadurchimmer feucht. Im feuchten, warmen Klima, in dem die Tiere leben,begünstigt dies die Ansiedelung von Bakterien und Pilzen. VieleBaumfrösche häuten sich deshalb täglich, meistens zu Beginn dernächtlichen Aktivität, wenn die Temperatur niedriger und dieLuftfeuchte höher ist. "Die Tiere wischen mit den Hinter- undVorderbeinen die alte Haut vom Körper Richtung Kopf und fressen sieanschließend als wichtigen Energielieferanten", erklärt Dr. StefanKarl Hetz. "Deshalb ist es so wichtig, im Terrarium immer auf eineden Tieren zuträgliche Luftfeuchte zu achten."4. Warum Spritzsalmler synchrone Saltos machenSpritzsalmler sind kleine tropische Fische, die ihre Eieraußerhalb des Wassers und in der Natur an Pflanzenteilen und Blätternablegen. "Im Aquarium springt das Weibchen zusammen mit dem Männchenan die Deckscheibe und legt nach einem perfekten synchronen Salto mitdem Bauch nach oben innerhalb weniger Sekunden die Eier ab, die dasMännchen direkt besamt", so der Tierexperte. Die beiden Fische fallensofort wieder ins Wasser zurück. Das Männchen bleibt unter dem Gelegestehen, spritzt mit den Flossen Wasser dagegen und hält es dadurchfeucht. Durch dieses Verhalten schützen die Tiere ihre Eier vorFressfeinden im Wasser. "Wer Fische hält, muss das Becken immer gutabdecken. Sonst besteht die Gefahr, dass Spritzsalmler und vieleandere Fische aus dem Aquarium springen und sterben." Auf demZZF-Ratgeberportal my-fish gibt es Fotos zu dieser interessantenFortpflanzungstechnik. Link:https://my-fish.org/nachwuchs-im-groshandel-spritzsalmler/5. Warum manche Sumpfschildkröten mehrere Monate unterm Eisüberwintern könnenSumpfschildkröten aus gemäßigten Klimazonen können alswechselwarme Tiere den Stoffwechsel extrem reduzieren. Das Herz derTiere schlägt dann nur noch ein Mal pro Minute. Für die Atmungbrauchen sie keine Luft, die Haut im Bereich der Beine und desSchwanzes reicht für die Sauerstoffaufnahme aus dem Wasser aus. Aberauch ohne Sauerstoff können einige Sumpfschildkrötenarten mehrereMonate überleben. Sie nutzen die Energiegewinnung durch Gärung. Dieentstehenden schädlichen Säuren kompensieren die Tiere dadurch, dasssich ihr Panzer teilweise auflöst. "Besser ist es aber in jedem Fall,die Tiere in sauerstoffreichem Wasser zu überwintern, weil siedadurch auch weniger Stress haben", weiß Dr. Stefan Karl Hetz.Pressefoto etc.: https://www.zzf.de/presse/meldungen.htmlKontakt:ZZF, Antje SchreiberTel. 0611 447553-14presse@zzf.deOriginal-Content von: Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF), übermittelt durch news aktuell