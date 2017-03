Kurier am Sonntag: Über Wikileaks schreibt Joerg Helge Wagner

Bremen (ots) - Nutzen Geheimdienste neueste Techniken, um zuspähen, zu spionieren, zu sabotieren? Gegenfrage: Ist der Papstkatholisch? Die Brisanz der jüngsten Enthüllungen von Wikileaks liegtalso nicht unbedingt in der Erkenntnis, dass die CIA eine eigeneHackertruppe unterhält. Auch nicht darin, dass sie im Prinzip jedesGerät durchleuchten, infiltrieren und manipulieren kann, dasirgendwie mit dem Internet verbunden ist.Seine ungeheure Wirkung entfaltet der Mega-Leak, weil Wikileaksquasi das IT-Arsenal der CIA kostenlos im Internet anbietet: Mit dreiKlicks ist man am ganz großen Grabbeltisch für Spyware und Malware.Damit kann man alle erdenklichen Institutionen, Unternehmen undOrganisationen ausspähen und ihnen natürlich auch erheblich schaden.Welche und wessen Spezialisten sich hier bedienen, kann Wikileaksnicht kontrollieren. Kartelle der Organisierten Kriminalität,Geheimdienste diktatorischer Regimes, Extremisten aller Art, aberauch multinationale Konzerne werden freudig zugreifen. Man mussbefürchten, dass hier vermeintliche Menschenfreunde der Menschheiteinen Bärendienst erweisen.Pressekontakt:Kurier am SonntagProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Kurier am Sonntag, übermittelt durch news aktuell