Bremen (ots) - Grünen-Parteichef Robert Habeck erwartet schon baldKonflikte in der Großen Koalition. "Die Spannungen in der GroßenKoalition werden enorm sein", sagte Habeck dem Bremer "Kurier amSonntag". Er gehe aus von Konflikten zwischen Innenminister HorstSeehofer (CSU) und Justizministerin Katarina Barley (SPD) in derInnenpolitik, zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) undFinanzminister Olaf Scholz in der Europapolitik sowie zwischenUmwelt-Ressortchefin Svenja Schulze (SPD) und WirtschaftsministerPeter Altmaier (CDU) in der Umweltpolitik. Im Interview kritisierteHabeck auch den Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD: "In vielenPunkten beschreibt der Koalitionsvertrag eine kleinteilige Politikfür die nächsten vier Jahre, traut sich aber nicht an die großenThemen ran." Als Beispiel nannte der Grünen-Politiker fehlendeVorgaben für einen effizienten Klimaschutz. Habecks Urteil: "Diesegroße Koalition entfacht kein neues Feuer, sondern kratzt die Aschezusammen."