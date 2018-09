Kurier am Sonntag: Bremer SPD-Landesvorsitzende nennt Seehofer Gefahr für die Demokratie

Bremen (ots) - Die Bremer SPD-Landesvorsitzende Sascha Aulepp hatvor dem Spitzentreffen zum Fall Maaßen an diesem Sonntag in Berlindie Ablösung von Bundesinnenminister Horst Seehofer gefordert. "Esist unglaublich, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel einenBundesinnenminister jetzt zum wiederholten Male derart agieren lässtwie Horst Seehofer. Dieser Bundesinnenminister gefährdet dieDemokratie", sagte Aulepp dem Bremer "Kurier am Sonntag". Denbisherigen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen nannte sie"untragbar". Er gehöre "aus allen öffentlichen Ämtern entfernt".Pressekontakt:Kurier am SonntagProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Kurier am Sonntag, übermittelt durch news aktuell