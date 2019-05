"Kurier": Kurz will in Neuwahlen gehen

WIEN (dts Nachrichtenagentur) - Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will laut eines Berichts der österreichischen Zeitung "Kurier" in Neuwahlen gehen. Kurz wolle mit dem wahrscheinlichen Strache-Nachfolger Norbert Hofer (FPÖ) nicht weiterregieren, berichtete die Zeitung am Samstagvormittag auf ihrer Internetseite. "Die Geschichte ist definitiv vorbei", zitiert die Partei informierte Kreise aus der Regierungspartei ÖVP. Am Vorabend waren gegen den österreichischen Vizekanzler und Vorsitzenden der FPÖ, Heinz-Christian Strache, heftige Vorwürfe laut geworden.

Der deutsche "Spiegel" und die "Süddeutsche Zeitung" hatten Videomaterial veröffentlicht, das zeigen soll, wie sich Strache vor der letzten Nationalratswahl in einer Villa auf Ibiza bereit gezeigt habe, als Gegenleistung für Unterstützung im Wahlkampf öffentliche Aufträge zu vergeben.

