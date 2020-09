Kurienkardinal Tagle positiv auf Coronavirus getestet

ROM (dpa-AFX) - Der philippinische Kurienkardinal Luis Antonio Tagle ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.



Vatikansprecher Matteo Bruni bestätigte am Freitag auf Anfrage einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Ansa. Tagle, der im Vatikan Kardinalpräfekt der Kongregation für die Evangelisierung der Völker ist, wurde demnach am Donnerstag bei seiner Ankunft in der philippinischen Hauptstadt Manila positiv getestet.

Der 63-Jährige ist der erste Chef einer Vatikan-Behörde, bei dem das neuartige Corona-Virus nachgewiesen wurde. Tagle zeigt nach Angaben von Bruni keine Symptome und soll sich in Isolation begeben. Es werde nun ermittelt, wer in den vergangenen Tagen in Kontakt mit dem Kardinal war. Ein Test am Montag in Rom sei noch negativ ausgefallen.

Papst Franziskus hatte nach einer längeren Corona-Pause vergangene Woche erstmals wieder Gläubige bei seiner Generalaudienz im Vatikan begrüßt. Der 83-Jährige war am Mittwoch öffentlich mit Mund-Nasen-Schutz und Desinfektionsmittel aufgetreten./mms/DP/eas