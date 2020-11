Kupferschiefer-Präsentation auf dem Colombia Gold Symposium bestätigt Ähnlichkeiten mit dem Projekt CESAR von Max Resource

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

Vancouver, British Columbia. 17. November 2020 – MAX RESOURCE CORP. („Max“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: MXR; OTC: MXROF; Frankfurt: M1D2) berichtet, dass ihr kürzlich entdecktes Projekt CESAR im Nordosten Kolumbiens in einer Präsentation mit dem Titel „“Stratabound/Redbed type Copper-Silver mineralization in the Cesar-Rancheria Basin, NE Colombia and the Kupferschiefer stratabound Copper-Silver deposit” (Kupfer-Silber-Vererzung des schichtgebundenen/Redbed-Typs im Cesar-Rancheria-Becken, Nordost-Kolumbien und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



