Kupferproduzent in Hamburg startet Kooperation zur großflächigen Abwärmenutzung / dena-Geschäftsführer Andreas Kuhlmann: Aurubis macht wichtigen Schritt für mehr Energieeffizienz in der Industrie

Berlin (ots) - Der Vorsitzende der Geschäftsführung der DeutschenEnergie-Agentur, Andreas Kuhlmann, freut sich über dieVertragsunterzeichnung der Aurubis AG mit der enercity ContractingNord GmbH. Die Aurubis will die bei der Kupferproduktion anfallendengroßen Mengen Abwärme nutzen, um die Hafencity Ost in Hamburg mitWärme zu versorgen. Aurubis nimmt mit dieser Kooperation und ihrenAktivitäten zur Abwärmenutzung am dena-Projekt "Leuchttürmeenergieeffiziente Abwärmenutzung" teil."Aurubis zeigt mit dieser Kooperation zur energieeffizientenAbwärmenutzung, wie die Energiewende im Wärmebereich erfolgreichfunktionieren kann. Zukünftig wird fast ein ganzer Stadtteil mitindustrieller Abwärme versorgt. Allein in der Hafencity Ost könnendadurch bis 2029 bis zu 4.500 Tonnen CO2 pro Jahr eingespartwerden", sagt Andreas Kuhlmann. "Aurubis geht hier mit gutem Beispielvoran; es ist an der Zeit, dass weitere Unternehmen mit innovativenAnsätzen folgen. Unser Modellprojekt wird sie dabei unterstützen."Das Projekt "Leuchttürme energieeffiziente Abwärmenutzung"Für das Projekt "Leuchttürme energieeffiziente Abwärmenutzung"hatte die dena im vergangenen Jahr Praxisbeispiele gesucht. Ziel istes, mit den Leuchtturmprojekten die erheblichenEnergieeffizienzpotenziale durch Abwärmevermeidung und Abwärmenutzungaufzuzeigen und Unternehmen zum Handeln zu motivieren. Die Teilnehmerdes Projekts werden bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmenunterstützt und bei der Beantragung von Fördermitteln beraten. BisEnde 2017 wird die dena nun Unternehmen begleiten und sie alsVorreiter für den Klimaschutz auszeichnen. Weitere Informationen zudem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)geförderten Projekt und zum Thema Abwärmenutzung - etwa zur Suchenach Fördermitteln oder zur Berechnung der wirtschaftlich nutzbarenAbwärmepotenziale - bietet die Projektwebseitewww.abwaerme-leuchtturm.deInformationen zur Energieeffizienz in Industrieunternehmen bietetdie Webseite des dena-Projektes Initiative EnergieEffizienz unterwww.industrie-energieeffizienz.dePressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Ute Kissling-Brenner,Chausseestraße 128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 72 61 65-798, Fax: +49 (0)30 72 61 65-699, E-Mail:kissling-brenner@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell