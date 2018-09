Kupferpreis: Das gilt es zu beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Kupfer ist in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck geraten. Seit Anfang Juni hat sich der Kupferpreis um mehr als 1.200 Dollar verbilligt und damit über 12 % an Wert verloren. Die Abwärtsfahrt ist dabei durchaus rasant gewesen und nur in den vergangenen Tagen wieder deutlich langsamer geworden. Zudem ist der Wert bei 6.000 Dollar sogar unter eine wichtige charttechnische Unterstützung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.