Kupferpreis: Kein Halt in Sicht…

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Kupfer könnte auch in den kommenden Handelssitzungen noch einmal schwächer werden, so die Meinung von charttechnischen und technischen Analysten. Denn die Preise für das Metall sind allein in den vergangenen Wochen in einer massiven Kursdynamik nach unten gefallen und scheinen derzeit keinen richtigen Boden aufzubauen, der einen Halt gewährt. Die ersten Kursziele könnten sich weit unter dem aktuellen Niveau einstellen. So ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.