Kupferpreis: Diese Signale sollten Sie kennen!

Der Preis für Kupfer ist in den vergangenen Tagen wieder leicht zurückgekommen. Dennoch ist die Notierung in einer stärkeren Verfassung, als es der Blick auf den langfristigen Chart dem ersten Eindruck nach vermuten lässt. Die Notierungen konnten zuletzt zunächst eine Unterstützungszone in Höhe von knapp 6.000 Dollar/Tonne bzw. sogar etwas darüber verteidigen. Dann kam es sogar zu Kurssteigerungen auf mehr als

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.