Kupferaktien: 2 zum sofortigen Kauf!

Die Edelmetallpreise sind im Jahr 2020 gestiegen, und ein Analyst ist optimistisch für zwei namhafte Kupferproduzenten.

Der Analyst: Lawson Winder, Analyst der Bank of America, hat die Coverage von Teck Resources Ltd (NYSE:TECK) mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 36 $ wieder aufgenommen. Er nahm auch die Coverage von Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX) mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von $39 wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung