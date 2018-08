Kupfer: Das sollten Sie wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Kupfer konnte in den vergangenen Tagen eine etwas bessere charttechnische Grundordnung erreichen als in den Sitzungen zuvor, meinen die charttechnischen Analysten. Denn der Preis kletterte ausgehend von einem Boden wieder etwas an, wobei sich in den zurückliegenden Sitzungen an der zugrundeliegenden Verfassung des Wertes nichts geändert hat, so die Meinung der Spezialisten. Ganz konkret hat der Kupferpreis auch aus statistischer Sicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.