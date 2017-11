Kupfer: Die größten Minenbetreiber drücken das weltweite Angebot in 2017!

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Liebe Leser,

wie bereits erwähnt, ist der Kupfermarkt deutlich konzentriert. Mehr als 20 % der weltweiten Produktion geht auf die Produzenten Freeport McMoRan, BHP Billiton, Glencore, Southern Copper sowie Antofagasta zurück. Die Produktion sowie der Absatz der fünf Minenbetreiber kann daher Aufschluss darüber geben, wie sich das weltweite Angebot gerade entwickelt.

Freeport McMoRan mit dem größten Rückgang bei der Produktion

Im Vergleich verzeichnete Freeport McMoRan im dritten Quartal einen Absatz von 422.000 Tonnen Kupfer. Das waren mehr als 25 % weniger als im Vorjahr. Hauptsächliche Gründe dafür waren Desinvestitionen, die jedoch bereits Ende des vergangenen Jahres abgeschlossen wurden sowie Probleme rund um die Grasberg Mine. BHP Billiton setzte im ersten Geschäftsquartal 404.000 Tonnen um. Das waren 14,1 % mehr als im Vorjahr. Glencore verkaufte 303.000 Tonnen. Ein Minus von 14,4 % gegenüber dem Vorjahr. Southern Coppers und Antofagastas Absätze waren im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Keine Produktionssteigerungen mehr für 2017 erwartet

Die Produktionsguidance entspricht in etwa den Absätzen. Freeport McMoRan will in 2017 insgesamt 3,7 Mrd. Pfund an Kupfer ausliefern. Die Guidance wurde in diesem Jahr bereits zwei Mal nach unten angepasst. BHP Billiton will im Geschäftsjahr 2017/18, das im Juni 2018 endet, 1,65 Mio. Tonnen produzieren. Die Guidance hat das Unternehmen zuletzt nicht verändert. Glencore will in 2017 zwischen 1,29-1,32 Mio. Tonnen produzieren. Die Guidance wurde im Rahmen der Quartalsergebnisse per zweites Quartal nach unten angepasst. Antofagasta geht von einer Produktion in der Höhe zwischen 685.000-720.000 Tonnen aus. In 2018 soll die Produktion steigen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.