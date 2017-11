Kupfer: Das belastet den Preis in dieser Woche!

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Liebe Leser,

der Preis für ein Pfund Kupfer betrug am Mittwochnachmittag 3,05 US-Dollar. Das sind in etwa 7 % weniger als Ende Oktober. Bei dem Hoch handelte es sich um ein Dreijahreshoch. Charttechnisch betrachtet bewegt sich der Kupferpreis immer noch innerhalb eines aufwärts gerichteten Trends. Eine größere Korrektur könnte den Preis jedoch durchaus zunächst bis 2,80 US-Dollar je Pfund drücken. Darunter wären auch Preise von 2,50 US-Dollar vorstellbar.

Chinas Kupferimporte fallen wieder

Fundamental betrachtet gibt es einige Gründe für die aktuelle Schwäche und die wichtigsten davon dürften wie so oft vonseiten Chinas kommen. So zeigten bereits die Handelsbilanzdaten in der vergangenen Woche, dass Kupferimporte per Monat Oktober nachgegeben hatten. Gleichzeitig machen Sorgen vor einer erhöhten staatlichen Regulierung bei der Kreditvergabe die Runde.

Preise für Industriemetalle fallen

Industriemetallpreise haben in dieser Woche daran deutlich zu knabbern. Einige Analysten gehen davon aus, dass die chinesische Wirtschaft in naher Zukunft in eine Delle hineinschlittern könnte. Der Bausektor verzeichnete bereits seit einigen Monaten Schwäche. Die nächsten Monate werden saisonal bedingt ohnehin eher zu den schwachen gehören. Der Automobilsektor als zweitwichtigster Abnehmer von Kupfer hingegen bleibt stark, vermag jedoch die Schwäche im Bausektor nicht gänzlich zu kompensieren.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.