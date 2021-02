Kupfer-Roundup: Zukunft der Weltwirtschaft sorgt für +270% Rendite

Weitere Suchergebnisse zu "Southern Copper":

Kaum sind die Händler aus China von der Feiertagswoche zurück, schon glänzt das rötliche Industriemetall an der Börse mit neuen Rekordhochs. Aktuell haussieren die Preisnotierungen und nähern sich 9.000 USD je Tonne per Lieferung zum März sowie einem Plus von über +55% über die letzten zwölf Monate. Bergbaukonzerne im Kupfersektor wie Freeport (WKN: 896476), Southern Copper (WKN: A0HG1Y) und



Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.