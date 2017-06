Kupfer: Geht der Trend weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Sie haben mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits gemerkt, dass ich mich bei der Analyse des Sentiments an der Terminbörse nur auf Gold, Silber und Öl fokussiere. Das macht aus meiner Sicht Sinn, denn besonders im Rohstoffbereich sind Terminmarktakteure anzutreffen. Mittlerweile sind sie natürlich auch in anderen Segmenten rege aktiv, doch Trends im Sentiment für Rohstoffpreise lassen sich in der Regel besser erkennen und demnach zuverlässiger interpretieren als beispielsweise Trends im Sentiment für Währungen.

Interessantes Chartbild

Ich denke, Kupfer sollte da in dieser Analyse nicht fehlen, da viele Aktienkurse wie etwa der Kurs des Produzenten Freeport McMoRan davon abhängen. Besonders aktuell weist der Kupferpreis ein interessantes Chartbild auf, siehe unten. Schauen wir in die aktuelle Positionierung der Spekulanten an den Terminbörsen für Kupfer rein.

Sentiment könnte bullischer sein

Spekulanten haben beim Kupferpreis am 15 Mai 2017 eine extrem niedrige Nettolong-Positionierung von 8.646 Kontrakten verzeichnet. Das war seit Oktober 2016 die niedrigste Nettolong-Position. Zur Erinnerung: Im Rahmen von Sentimentanalysen werden extrem niedrige Positionierungen als Kontraindikatoren angesehen. Seit dem Tief bei den Nettolong-Positionen hat sich die Positionierung per letzte Woche auf 12.724 Kontrakte oder um 47 % erhöht. Das ist bezogen auf das letzte Hoch mit über 61.000 Nettolong-Kontrakten noch nicht viel.

Insgesamt wurden per letzte Woche 690 neue Long-Kontrakte eröffnet und 2.392 Short-Kontrakte geschlossen. Damit geht der Aufbau der Nettolong-Position größtenteils auf den Abbau von Short-Kontrakten zurück. Das ist noch kein wirklich bullisches Signal, sondern deutet eine mögliche Wende an.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.