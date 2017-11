Kupfer: Diesen Faktor sollten Sie nicht unterschätzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Liebe Leser,

der Kupferpreis gehörte in den letzten beiden Jahren zu den Gewinnern unter den Industriemetallen. Es gab gleich mehrere Faktoren, die den Preis unterstützten, angefangen bei dem wirtschaftlichen Aufschwung (Inflation) zu Beginn des Jahres 2016, über die Wahl Trumps und die daraus entstehenden Erwartungen, sowie auf der Angebotsseite Probleme aufgrund Arbeitsstreiks und regierungstechnischen Ungereimtheiten in einigen der Länder mit den größten Minen.

Kupferangebot soll erst in 2018 wieder steigen

Da die Kupferproduktion konzentriert ist – über 20 % der weltweiten Kupferproduktion wird von den vier größten Produzenten bewerkstelligt – sorgte vor allem der letztere Umstand in der ersten Hälfte des Jahres 2017 dafür, dass ein Angebotsdefizit bestand. Diese Probleme sind jetzt größtenteils beigelegt worden, also fällt dieser Faktor schon mal weg. Dennoch erwarten Produzenten, dass der Kupfermarkt in diesem Jahr ausbalanciert bleibt, einige gehen sogar von einem kleinen Angebotsdefizit aus.

E-Automobilmarkt als weiterer unterstützender Faktor

Ein weiterer unterstützender Faktor, der insbesondere in dieser Woche deutlich wurde, kommt vom E-Automobilmarkt. Ich bin auf diesen Umstand bereits gestern eingegangen. Der E-Automobilmarkt verzeichnete im dritten Quartal 2017 einen deutlichen Schub beim weltweiten Absatz von 63 % gegenüber dem Vorjahr. In der Nachrichten-Gemengelage der letzten zwölf Monate könnte dieser unterstützende Faktor ein wenig unter dem Radar der Investoren geflogen sein.

Kupferanteil ist vier Mal so hoch

Er sollte allerdings nicht unterschätzt werden, denn der Kupferanteil in batteriebetriebenen Fahrzeugen ist fast vier Mal so hoch wie in benzinbetriebenen Fahrzeugen. Zum Vergleich: Der Kupferanteil in einem benzinbetriebenen Fahrzeug liegt bei 23 kg, Plug-in-Hybride kommen auf 60 kg und batteriebetriebene Fahrzeuge gar auf 83 kg Kupferanteil. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Kupferpreis zu einer Erholung ansetzt, als die positive News vom E-Automobilmarkt gemeldet worden ist.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.