Kupfer: Diesen Bericht sollten Sie kennen!

Liebe Leser,

der Kupferpreis bleibt nach der kurzfristigen Erholung am Montag weiter belastet. Das gilt auch für andere Industriemetallpreise. Hier wirken sich womöglich weiterhin die Erwartungen an eine nicht nur saisonal betrachtet geringere Nachfrage in den nächsten Monaten aus, sondern auch an die aktuellen politischen Markteinflüsse in China. In der vergangenen Woche hat die ISCG (International Copper Study Group) den Bericht zur weltweiten Produktion per erste acht Monate veröffentlicht. Die ISCG veröffentlicht den Bericht jeden Monat. Er erfasst die geschätzte weltweite Produktion von Kupfer, aufgegliedert nach Ländern, Regionen und Produkten, sowie teilweise die Bestände.

In den ersten acht Monaten mit weltweit rückläufiger Produktion

In den ersten acht Monaten des Jahres ist die weltweite Kupferproduktion um 2,2 % rückläufig gewesen. Dabei ging die konzentrierte Produktion um 1,5 % zurück, während die elektrolytische Extraktion um 5 % gefallen ist. Der Rückgang betrug 5 % in Chile, dem Land mit dem größten Produktionsaufkommen. Gefolgt von Argentinien, Kanada und Mongolei mit Rückgängen von jeweils 50 %, 19 % und 18 %. In Indonesien war die Produktion um 15 % rückläufig und in den USA um 11 %.

Teilweise kompensiert werden konnten die Rückgänge dank der höheren Produktionen in den Ländern Kasachstan mit + 35 % sowie in Peru mit + 5 %. Auch die Länder Mexiko, Spanien, Schweden sowie Myanmar verzeichneten steigende Produktionsraten. Regional betrachtet wird der Rückgang in Afrika auf 1,5 % geschätzt, in Amerika auf 4 %, in Ozeanien auf 2 %. Hingegen stieg die Produktion in Asien um 1 % und in Europa (inklusive Russland) um 2 %.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.