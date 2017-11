Kupfer: Diese Faktoren sprechen für eine größere Korrektur!

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Liebe Leser,

in diesem Jahr stand die chinesische Wirtschaft im Zeichen des Umweltschutzes sowie dem 19. Nationalkongress. Im ersten Fall kündigte Chinas Regierung verringerte Kapazitäten bei der Produktion von Stahl, sowie der Förderung von anderen Industriemetallen von geringerer Qualität an. Diese Ankündigung sorgte dafür, dass die Nachfrage nach Industriemetallen abrupt gestiegen war. Abnehmer, wie etwa Stahlproduzenten, sicherten sich die noch günstigen Reserven des Landes. Dieser Nachfrageschub ist jetzt vorbei, denn die Maßnahmen sind in diesem Monat bereits eingetreten.

Chinas Pläne deuten auf einen Abschwung bei der Nachfrage hin

Gleichzeitig deuten Konjunkturindikatoren darauf, dass die Nachfrage von Seiten des Bausektors sowie dem Automobilsektor weiter nachlassen dürfte. Dieser Rückgang könnte zusätzlich durch die aktuell startenden Maßnahmen zur Eindämmung der hohen Verschuldung, insbesondere am Immobilienmarkt Chinas unterstützt werden. Denn eine geringere Verschuldung bedeutet weniger Bauaktivität und dementsprechend Abschwung bei der Nachfrage. Sollte gleichzeitig auch der US-Dollar wieder deutlich anziehen, könnten wir es nun mit einer etwas größeren Korrektur im Kupferpreis zu tun bekommen, denn gleich mehrere Faktoren sprechen für diese Entwicklung.

Schwächeres Wirtschaftswachstum wird erwartet

Für das nächste Jahr erwartet man in China ein BIP-Wachstum von 6,3 %. Im Dezember könnten die Prognosen nochmals verändert werden. Interessant wird es daher zu sehen sein, ob sich die Daten per Monat November wieder erholen oder aber Schwäche zeigen. Gegen einen zu starken Einbruch des Kupferpreises spricht hingegen die Erwartung einer weltweit geringeren Produktion.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.