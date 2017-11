Kupfer: Chinas Nachfrage könnte weiter fallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

der Kupferpreis korrigiert seinen Aufwärtstrend in dieser Woche weiter. Alleine in diesem Jahr hat der Preis ca. 22 % an Zugewinnen verzeichnet. In 2016 stand ein Gewinn von 25 % zu Buche. Damit hatte der Preis den fünfjährigen Abwärtstrend beendet. Beide langfristigen Wochen-Durchschnitte konnten bereits überwunden werden. Für die nahe Zukunft erwarten Produzenten ein verringertes weltweites Angebot. Auch das hat den Preis unter anderem in diesem Jahr unterstützt. Doch die Nachfrage könnte nun ebenfalls nachlassen, wie die letzten Importdaten aus China deutlich machen.

Nun schwächelt auch der Automobilsektor

Im Oktober hat China 330.000 Tonnen Kupfer importiert. Im Vergleich zum Vorjahr war der Import zwar von 290.000 Tonnen steigend, doch gegenüber dem Monat September ist der Import um mehr als 20 % rückläufig gewesen. Der Import war damit seit April der niedrigste. Chinas Investitionen in Sachanlagen waren nun drei Monaten infolge unter den Erwartungen der Analysten ausgefallen, auch der Bausektor verzeichnet Rückgänge. Der Automobilsektor verzeichnete ein im Vergleich zum Vorjahr etwas schwächeres Wachstum von 2 % im Oktober. Für 2017 wurde laut der China Association of Automobile Manufacturers noch vor einigen Monaten ein Wachstum von 5 % angepeilt. Nun wäre man mit einem Wachstum von 4 % zufrieden.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.