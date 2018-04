Kupfer: Die Bullen geben nach!

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Kupfer scheint wieder das zu verlieren, was es in den vergangenen Tagen aufgebaut hatte. Nach dem Scheitern an dem entscheidenden Widerstand setzt das Halbedelmetall wieder zurück. Es geht nun darum, diesen Abwärtstrend so schnell wie möglich zu stoppen.

Ausgehend vom Dreijahreshoch vom Dezember 2017 gelingt es Kupfer nicht mehr, an diese starke Phase anzuknüpfen. Nachdem Anfang dieses Jahres zwei Angriffsversuche in Richtung ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Björn Pahlke.