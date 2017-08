Kupfer: Aufwärtstrend erneut bestätigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Liebe Leser,

anders als bei den Edelmetallpreisen sieht die Entwicklung der Kurse bei einigen der Industriemetallen eindeutiger nach einem Aufwärtstrend aus. So auch bei Kupfer. Der Preis ist zuletzt aus der bullischen Flagge nach oben ausgebrochen und hat damit die Ausbildung eines neuen Aufwärtstrends erneut bestätigt. Grund für den Preisanstieg sind im Allgemeinen Erwartungen an ein geringeres weltweites Angebot. Diese Erwartungen gehen von mehreren großen Kupferproduzenten aus.

Sentiment leicht bärischer als zuvor

Das Sentiment an der Terminbörse stellte sich dementsprechend auch in den letzten vier Wochen bullisch für den Preis auf. Die Gruppe der großen Spekulanten hatte in diesem Zeitraum von einem extrem niedrigen Niveau von 12.006 Nettolong-Kontrakten aus die Positionierung um 21.130 Kontrakte aufgebaut. Per letzte Woche Dienstag stieg die Nettopositionierung jedoch lediglich um 1.921 Kontrakte. Davon wurden 4.288 Long-Kontrakte eröffnet und 2.367 Short-Kontrakte ebenfalls eröffnet. Damit hielten sich die beiden Lager in etwa die Waage. Aus der rein markttechnischen Perspektive steuert der Preis einen relevanten Widerstand rund um 3,00 US-Dollar je Pfund an. Ein Überschreiten dieser Preiszone, würde einer weiteren Bestätigung des Trends gleichen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.