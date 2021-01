Kupfer: Der Alleskönner ist gefragter denn je!

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Es gibt Rohstoffe, die für jedes Bauvorhaben nach wie vor von elementarer Bedeutung sind. Hierzu zählt neben Beton und Stahl auch Kupfer. Das Edelmetall kommt in vielen Bereichen zum Einsatz. In der Industrie ist Kupfer eines der am häufigsten verwendeten Metalle. Es zeichnet sich durch eine hervorragende Leitfähigkeit, durch Langlebigkeit und durch Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion aus. Aus diesem Grund kommt Kupfer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



