Kunststoffverarbeiter brauchen maßvollen Tarifabschluss

Wiesbaden (ots) - Die Tarifkommission der IndustriegewerkschaftBergbau, Chemie, Energie Hessen-Thüringen (IG BCE) gab ihreForderungen für die diesjährige Tarifrunde in derKunststoffverarbeitenden Industrie in Hessen bekannt. Aus Sicht desArbeitgeberverbandes HessenChemie spiegeln diese nicht diewirtschaftliche Lage in den Unternehmen wider.Die Produktion schwächelt, die Erzeugerpreise stagnieren und derUmsatz ist rückläufig. Der drohende Protektionismus in den USA undabsehbar negative Folgen des Brexit geben zudem Anlass zur Sorge. DieForderung von 6 Prozent sei daher aus Sicht der Arbeitgeber deutlichzu hoch, erklärt Thomas Wedekind, Geschäftsführer der TechnoformGlass Insulation GmbH und Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite.Wegen der fehlenden wirtschaftlichen Dynamik in einigenAbnehmerindustrien sei für die hessische Kunststoffindustrie kaumWachstum in Sicht. Deshalb treffen die Forderungen nach einerEntgelterhöhung und zugleich einer kostenträchtigen Weiterentwicklungdes Demografietarifvertrages auf einen begrenztenVerteilungsspielraum. "Wir brauchen einen Abschluss mit Maß, um dieWettbewerbsfähigkeit unserer überwiegend kleinen undmittelständischen Unternehmen nicht zu gefährden", betont Wedekind.Die Arbeitgeber halten es zudem für notwendig, dass sich dieSozialpartner gemeinsam mit der Herausforderung der Digitalisierungbeschäftigen. Hier liege das Potenzial zum Anschub von Innovationen,der Etablierung neuer Geschäftsmodelle und einer nachhaltigenProduktivitätssteigerung. Es sei eine sozialpartnerschaftlicheAufgabe, hierfür rechtzeitig auch die richtigen tarifpolitischenWeichen zu stellen.Die Tarifverhandlungen beginnen am 14. März 2017 in Wiesbaden.Pressekontakt:Arbeitgeberverband Chemie undverwandte Industrien für das Land Hessen e.V.Jürgen Funk, PressesprecherTelefon 0611/7106-49Murnaustraße 12, 65189 WiesbadenE-Mail: funk@hessenchemie.deInternet: www.hessenchemie.deOriginal-Content von: Arbeitgeberverband HessenChemie, übermittelt durch news aktuell