Kunststoffnachfrage treibt Covestro-Gewinn weiter an

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Eine starke Kunststoffnachfrage und anhaltende Produktionsengpässe der Konkurrenz haben dem Spezialchemiekonzern Covestro zum Jahresauftakt einen Gewinnsprung beschert.



Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) schnellte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Viertel auf fast 1,1 Milliarden Euro nach oben, wie das Unternehmen am Donnerstag in Leverkusen mitteilte. Unter dem Strich verdiente der erst zuletzt in die erste Börsenliga aufgestiegene Konzern 644 Millionen Euro und damit fast 38 Prozent mehr als vor einem Jahr.

"Während wir die Absatzmengen auf einem hohen Niveau gehalten haben, konnten wir alle anderen Kennzahlen gegenüber dem Vorjahresquartal nochmals deutlich verbessern," sagte Vorstandsmitglied Markus Steilemann. Er wird im Juni an die Konzernspitze rücken. Covestro profitiere weiterhin von einer steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen und Werkstoffen, hieß es weiter. Der Umsatz legte denn auch im ersten Quartal dank höherer Verkaufspreise um mehr als 5 Prozent auf knapp 3,8 Milliarden Euro zu.

Den Ausblick für 2018 bestätigte der Konzern. Demnach soll der Absatz im Kerngeschäft im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Das Ebitda wird ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres erwartet. Da war es auf 3,4 Milliarden Euro nach oben geschnellt. Für das zweite Quartal rechnet Covestro mit einem operativen Gewinn über dem Vergleichsquartal 2017.