Kunststofferzeuger sensibilisieren für saubere Flüsse und Meere (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Stelldichein der Gewässerschutz-Initiative beiKanu-Rennsportmeisterschaft#Beim Gewässerschutz kommt es auf jeden Einzelnen an! Diesewichtige Botschaft präsentierten die Kunststofferzeuger zusammen mitdem Deutschen Kanu-Verband (DKV) bei den 97. deutschenKanu-Rennsportmeisterschaften am Rande der Regattastrecke inHamburg-Allermöhe. Mithilfe von Flyern und den von PlasticsEuropeDeutschland und DKV gemeinsam entwickelten Abfallsammelsäcken "MUSS"informierten die Verbände über Wege zum Schutz der Umwelt undinsbesondere der Gewässer.Warum ist Müll im Meer so eine große Bedrohung für die Natur? Wielassen sich Einträge von Abfällen in die Gewässer künftig vermeiden?Antworten auf diese und ähnliche Fragen lieferten neben denInfobroschüren auch Verbandsvertreter, die den Besucherinnen undBesuchern bei den nationalen Titelkämpfen Rede und Antwort standenund weltumspannende Projekte der Industrie zum Schutz der Meerevorstellten. "Für uns ist jedes Kunststoffteil, das in der Umweltlandet, eines zu viel", findet Dr. Rüdiger Baunemann,Hauptgeschäftsführer bei PlasticsEurope Deutschland. "Mit unsererAktion möchten wir das Umweltbewusstsein bei Wassersporttreibendenund Kanu-Fans schärfen, sie als Multiplikatoren für denGewässerschutz gewinnen und zudem zeigen, wo die Industrie im Kampfgegen die Vermüllung der Meere aktiv ist." Die langjährigePartnerschaft mit Wassersportverbänden im Team Kunststoff, derSponsoringinitiative der Kunststofferzeuger in Deutschland, war dafürdas optimale Entree: Seit mehreren Jahren wird die Initiative"Gemeinsam für mehr Gewässerschutz" von Messe Düsseldorf (mit K undboot), Kanuverband, Ruderverband, Seglerverband, Verband DeutscherSporttaucher, Team Kunststoff und PlasticsEurope Deutschlandgetragen. Auf Messen, Sportveranstaltungen und Kongressen informierendie Partner über Wege und Maßnahmen zum Gewässerschutz. "DieKunststofferzeuger sind nicht nur langjähriger und verlässlicherUnterstützer des Kanu-Verbandes, sondern teilen mit uns auch denWunsch nach sauberen Bächen, Flüssen, Seen und Meeren", erklärteThomas Konietzko, DKV-Präsident, am Rande derKanu-Rennsportmeisterschaften. "Es ist toll, für dieses Ziel eng mitunserem wichtigen Kooperationspartner zusammenarbeiten zu können."Nächste Station für die Gewässerschutzinitiative sind die deutschenKanu-Slalom-Meisterschaften vom 14. bis 16. September inMarkkleeberg/Leipzig.Kunststofferzeuger gegen Müll im MeerStudien zufolge gelangen weltweit etwa 80 Prozent derMeeresabfälle vom Land ins Wasser. Einer der Gründe dafür: einefehlende Infrastruktur für die Abfallerfassung und Verwertung.Weltweit haben Milliarden Menschen keinen Zugang zu kontrollierterMüllentsorgung. Daher sind weltumspannende Anstrengungen für einbesseres Abfallmanagement nötig, an denen sich die Kunststofferzeugerbeteiligen. So haben Kunststoffverbände weltweit im März 2011 miteiner globalen Deklaration Lösungen gegen Meeresmüll ins Rollengebracht. 75 Organisationen aus 40 Ländern haben die Deklarationbereits unterzeichnet und fördern rund 355 Projekte, daruntereffektives Abfallmanagement zur effizienten Verwertung sowie dieAufklärung der Menschen vor Ort. Seit 2013 engagieren sich zudemweltweit führende kunststofferzeugende Unternehmen und ihreOrganisationen im "World Plastics Council" für Maßnahmen zur Stärkungder Kreislaufwirtschaft und zur Bekämpfung von Meeresmüll. Auch beiden jüngsten Beratungen der G7- und G20-Staatengemeinschaften zu Müllim Meer war der Verband der Kunststofferzeuger beteiligt und brachteerste Erfahrungen und Ergebnisse aus den Projekten ein.