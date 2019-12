Kunststoffe und Umwelt / Ökobilanz zeigt: Kunststoffe oft die umweltverträglichere Alternative

Halfing (ots) - Niemanden lassen die Bilder verdreckter Meere und mit Plastikangefüllter Seevögel kalt. Wir wollen unseren Kindern eine lebenswerte undlebensfähige Welt übergeben, doch das scheint angesichts des Müllberges, den 7,7Milliarden Menschen hinterlassen, eine schwierige Aufgabe. In der aktuellenDiskussion nach aufrüttelnden Berichterstattungen und einer neuen Umweltbewegunginsbesondere der jungen Generation fokussiert sich die Debatte auf Plastik alsHauptverursacher der Problemlage. Retten wir die Welt, wenn wir aufEinkaufstüten und Plastikstrohhalme verzichten?Eine faktenbasierte Bewertung wird immer wichtiger, denn Plastik ist um sovieles besser als sein Ruf, dass sogar aktuelle Studienergebnisse vonUmweltagenturen (u.a. Studien zu Kunststoff-Tragetaschen wie https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/ressourcenschonung/kunststoffe-und-bioplastik/plastiktueten.html , oder Publikationen der dänischen Umweltbehörde) zeigen: die besteAlternative zu Plastik ist oft Plastik. Es kommt vor allem auf den Umgang damitan.Die Website "Kunststoffe und Umwelt" bietet Antworten auf brennende Fragenunserer Zeit:1. Warum nutzen wir Kunststoffe? Einsatzgebiete und Vorteile2. Warum kann Plastik der Umwelt helfen? Der Lebenszyklus einesKunststoff-Gegenstands3. Welche Alternativen gibt es zu Plastik? Ein Vergleich derÖkobilanzen4. Was tun mit dem Plastikmüll? Ein Gegenstand hat ausgedient - vomUmgang mit dem MüllAktualisierung am 10.12.2019 um 11:30 Uhr.Pressekontakt:ANNA MarketingNathalie PoppingaTelefon: +49-151-61431810E-Mail: n.poppinga@anna-marketing.deim Auftrag für Gebr. Dürrbeck Kunststoffe GmbHOriginal-Content von: Gebr. Dürrbeck Kunststoffe GmbH, übermittelt durch news aktuell