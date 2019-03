Kunststoff-Nachhaltigkeit: Dominica trägt am wenigsten zum Klimawandel durch grünes Ethos bei - CS Global Partners

Finanztrends Video zu



London (ots/PRNewswire) - Trotz seiner Vorreiterposition beimKlimawandel und der verheerenden Folgen von Hurrikan Maria und SturmErika, mit denen sich das Land vor einigen Jahren konfrontiert sah,sendet Dominica eine starke Botschaft des Widerstands während desPlastic Sustainability-Gipfels, der am Donnerstag in Londonstattfindet. Der erste Gipfel seiner Art, organisiert von derbritischen Tageszeitung The Telegraph, wurde von hochkalibrigen Namenund Marken besucht, die Interesse an nachhaltigen Lösungen in Bezugauf Plastikverwendung haben.Obwohl Podiumsdiskussionen weitgehend den britischen Marktbetrafen, hoben mehrere Sprecher hervor, dass die Auseinandersetzungmit Kunststoff-Nachhaltigkeit im weiteren Kontext wegweisend für dieZukunft ist. Sian Sutherland, Mitbegründerin der Kampagnen-Gruppe APlastic Planet (https://aplasticplanet.com/about-us.php) (EinPlastikplanet), machte eine treffende Bemerkung über die Bedeutungder Fokussierung auf den gesamten Lebenszyklus einesKunststoffprodukts: "Wenn es nie recycelt wird, dann ist es einEinweg-Plastikprodukt." Joe Franses, Sustainability Vice Presidentbei Coca-Cola European Partners, stimmte zu, dass nachfüllbareVerpackungen und Rückgabe-Systeme mit Pfand eine mittelfristigeLösung sein könnten, und rät Unternehmen, "es für Verbrauchereinfacher zu machen", daran teilzunehmen. Die kleine KaribikinselDominica wurde während des Gipfels in Bezug auf die Umsetzung vonmehr Umweltinitiativen als größere Volkswirtschaften erwähnt, wie ihrjüngstes Verbot von Einweg-Plastikprodukten und ihrNachhaltigkeits-Ethos, das sich in ihren Hauptwirtschaftssektorenwiderspiegelt.Die amtierende Hochkommissarin von Dominica für Großbritannien,Janet Charles, besuchte die Veranstaltung und erklärte in einemInterview für die Zeitschrift Truly Belong(https://trulybelong.com/), warum Dominica Umweltinitiativenschneller als die große Mehrheit der Welt umsetzen konnte. ImHinblick auf das umfassende Kunststoff-Verbot, das am 1. Januardieses Jahres in Dominica in Kraft trat, merkte sie an, dass dieRegierung und die Bevölkerung auf keine Schwierigkeiten stießen. "Esgab Aufklärungsprogramme und Schulungen für die Öffentlichkeit (...)und die Regierung leistete fantastische Arbeit, um das Verbotdurchzusetzen", verdeutlichte sie. "In Dominica recyceln wir bereits,so lange ich mich erinnern kann (...). Wir tun dies für unsereZukunft." Frau Charles zitierte das bedeutende Verspechen, das vonPremierminister Roosevelt Skerrit gegeben wurde, nämlich Dominica zur"weltweit ersten klimaresistenten Nation (http://webtv.un.org/watch/dominica-prime-minister-addresses-general-debate-72nd-session/5584856254001/)" zu machen. Frau Charles sagte zum Abschluss, dass Dominicaam wenigsten zum Klimawandel beiträgt, obwohl es sich "an vordersterFront" befindet und "die Auswirkungen des Klimawandels" aus ersterHand erlebt.Neben dem Kunststoff-Verbot ist Dominica ist für seine florierendeÖkotourismus-Industrie bekannt, den Bau neuer, hurrikansicherersozialer Wohnungen und das Bestreben, die gesamte Bevölkerung mitsauberer Energie durch die Investition in eine Geothermieanlage zuversorgen. Alle diese Umweltinitiativen werden entweder teilweiseoder vollständig durch das Citizenship by Investment Programme(https://csglobalpartners.com/citizenship-dominica/)des Landesgesponsert, das Financial-Times-Experten zufolge als das angesehensteder Welt gilt. Dominica sucht ausländische Investoren, die es sichals Wirtschaftsbürger wünscht, sorgfältig aus. Diese leisten danneinen finanziellen Beitrag zum wirtschaftlichenDiversifizierungs-Fonds oder eine Investition in im Voraus genehmigteImmobilien, die den Tourismussektor unterstützen. Letzteres umfasstÖko-Luxusvillen und umweltbewusste Hotels wie Secret Bay(http://www.secretbay.dm/cbi), Jungle Bayy(http://junglebayvillasinvestment.com/citizenship-by-investment/),Marriots Anichi Resort (https://www.anichidevelopment.com/dominica/),Kempinskis Cabrits Resort(https://www.rangedevelopments.com/citizenship-by-investment),Hiltons Tranquility Beach(http://tranquilitybeachdominica.com/economic-citizenship/) undandere (https://cbiu.gov.dm/approved-real-estate-projects/).Foto:https://mma.prnewswire.com/media/840022/CS_Global_Partners.jpgpr@csglobalpartners.comPressekontakt:Thomas M Kohn+44(0)786-794-2505Original-Content von: CS Global Partners, übermittelt durch news aktuell