Kunsthal Rotterdam präsentiert große Retrospektive über Robert Mapplethorpe

Robert Mapplethorpe, ein Perfektionist - 22. April bis 27. August2017Ab Samstag, dem 22. April präsentiert die Kunsthal Rotterdam einegroßangelegte Retrospektive des Lebens und der Arbeit von RobertMapplethorpe (1946-1989), einem der einflussreichsten Künstler undFotografen des 20. Jahrhunderts. Mehr als zwei Jahrzehnte nach seinemTod ist sein Werk immer noch umstritten und testet die Grenzendessen, was künstlerisch möglich ist. Die Ausstellung bietet eineneindrucksvollen Überblick über seine Karriere, von den frühen Werkenin den späten 1960er-Jahren bis zu seinem Erfolg innerhalb derKunstszene in den 1980er-Jahren. Mehr als 200 Objekte werfen neuesLicht auf seine bevorzugten Stilrichtungen: Porträtkunst,Selbstporträtkunst, Akt und Stillleben.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/475829/Robert_Mapplethorpe.jpg )Dies ist das erste Mal, dass Mapplethorpes Werk nach langerAbwesenheit in so großem Maßstab in den Niederlanden gezeigt wird.Die Kunsthal freut sich, der einzige europäische Kunststandort fürdie Präsentation dieser Sonderausstellung zu sein, die vomKunstmuseum Los Angeles und dem J. Paul Getty Museum inZusammenarbeit mit der Robert-Mapplethorpe-Stiftung organisiertwurde.Mit seiner Fotografie und Persönlichkeit - intensiv und beharrlich- durchbricht Mapplethorpe die Grenzen zwischen Leben und Kunst. Seinleidenschaftlicher Wunsch nach ästhetischer Perfektion bildet denKern seiner Arbeit. Die Ausstellung konzentriert sich auf das, wasMapplethorpe "Perfektion in Form" nennt, die sich in seinerFaszination des sexuellen Fetischismus und in seinen fast greifbarenBlütenblättern erkennen lässt.Die ikonenhaften Bilder und der meisterliche Bildaufbau, die ihnberühmt gemacht haben, werden in einen breiteren Kontext gesetzt. DieAusstellung, darunter die berühmten X-, Y- und Z-Portfolios, gibtEinblick in seine Arbeitsweise und zeigt seinen Entwicklungsverlauf -ausgehend von seinen improvisatorischen Anfängen bis hin zur starkkontrollierten Studiopraxis, die er bei seiner Suche nachästhetischer Perfektion entwickelte.Die Retrospektive folgt der Entwicklung von Mapplethorpe im Laufeder Zeit und stellt die Hauptthemen seiner Arbeit vor. Bei denausgestellten Werken handelt es ich um Porträts von Freunden undBekannten - einschließlich seiner Freundin und Muse Patti Smith, derBodybuilderin Lisa Lyon und Model Phillip Prioleau, sowie prominenterKünstler, Schriftsteller und Musiker. Aber es gibt auch vieleSelbstporträts, die aufzeigen, dass Mapplethorpe die Bedeutung derGestaltung seines eigenen Bildes verstanden hat.Bei einem großen Teil von Mapplethorpes Arbeit steht dieSexualität im Mittelpunkt. In den späten 1960er-Jahren benutzte erfür seine Collagen Bilder aus homosexuellen pornografischenZeitschriften. Als er in den frühen 1970er-Jahren seine eigenen Fotosaufnahm, hatte er bereits die SM-Subkultur von New York entdeckt.Mapplethorpe ist in der Fotografie bei der plastischen Aufnahme desnackten Körpers unübertroffen. Die Kombination von provokativensexuellen Bildern und beeindruckender technischer Beherrschung weckteeine sehr breite Aufmerksamkeit und begründete den Start dernationalen und internationalen Karriere von Mapplethorpe.Seine raffinierten, plastischen und technisch perfektenBlumenstilleben zeigen auch die Vorliebe Mapplethorpes für sensibelilluminierte und ausgewogene Kompositionen.Termin vormerken! Pressevorschau Freitag, 21. April, 11 Uhr /Eröffnung Samstag, 22. April, 17:30 UhrBitte besuchen Sie http://www.kunsthal.nl/en/plan-your-visit/exhibitions/robert-mapplethorpe/ für die vollständige Pressemitteilung undverfügbare Pressebilder.http://www.kunsthal.nl