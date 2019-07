Kunstboom: Thomas Prahmas Gemälde erzielt mehr als 10.000EUR

Linz (ots) - Der Kunstmarkt boomt seit Jahren. Alte Meister unddie Stars der zeitgenössischen Kunst erzielen laufend neueHöchstpreise. Kunstexperten und Sammler setzen vermehrt auf regionaleTalente und aufstrebenden Nachwuchs. Mit dieser Strategie erzielendie Kunstinvestoren nicht nur eine hohe Diversifikation ihrerInvestitionen, sondern erzielen auch hohe Renditen.Am 5. Mai 2004 wurde bei Sothebys durch die Versteigerung vonPiccassos "Der Junge mit der Pfeife" eine neue Ära eingeleitet.Erstmals wurde ein Kunstwerk für mehr als 100 Millionen Euroverkauft. Seitdem erzielten 13 mindestens Gemälde ebenfalls3-stellige Millionenbeträge. Das Sammeln und Handeln mit altenMeistern und der Champion League der zeitgenössischen Kunst ist zueinem Spielplatz für Milliardäre geworden.Kunstliebhaber und Kunstinvestoren ohne Milliardärs-Hintergundwenden sich seit der Jahrtausendwende verstärkt dem Nachwuchs undregionalen Talenten zu. Anfang des neuen Jahrtausends Nobert Bisky,Daniel Richter und David Schnell die Aufsteiger ihrer Generation.Heute sind es Künstler wie Lisa Kränzler, Viktoria Strecker undTobias Nink die ihre ersten Museums-Ausstellungen bestritten habenund inzwischen von arrivierten Galerien vertreten werden.Auf der diesjährigen Art Cologne, der größten deutschenKunstmesse, ließ sich der Kunstboom eindrucksvoll beobachten. Bei 176Ausstellern konnten Kunstliebhaber Werke in allen Preislagenerwerben: von signierten Postkarten für einen Euro bis zu 3,8Millionen Euro für Ernst Ludwig Kirchners "Tänzerin am Klavier"."Viele Nachwuchstalente und etablierte, regionale Künstler stehennoch am Anfang ihrer Preisentwicklung - wir profitieren vom frühenEinstieg und einer hohen prozentualen Wertsteigerung", erklärt einBerliner Kunstinvestor, der anonym bleiben möchte. Seine Kunstfirmakonnte in der Vergangenheit mehrfach hochwertige Werke wenigbekannter Künstler für einige Hundert Euro erwerben, die wenige Jahrespäter bereits im hohen vier- bis fünfstelligen Bereich gehandeltwurden.Gerade unter regionalen Künstlern, die schon länger demuniversitären Betrieb entwachsen sind, gibt es viele kaum beachtete,extrem hochwertige Werke zu entdecken. Kunstliebhaber konzentrierensich häufig auf die großen Galerien und Metropolregionen. "Diehöchsten Wertsteigerungen und Renditen konnten wir mit Künstlern auskleinen Städten und fernab des großen Geldes erzielen", erklärt derBerliner Kunstinvestor.Investitionen in regionale Künstler bringen hohe RenditenEin aktuelles Beispiel für erfolgreiche regionale Investment istder österreichische Maler Thomas Pramhas. Nach dem Kunststudium hattees den Linzer Künstler als Creative Director in die Werbebrancheverschlagen. Nach zehn Jahren in der freien Wirtschaft beschloss erfortan ausschließlich als freischaffender Künstler zu leben und freutsich seitdem über einen rasanten Preisanstieg seiner Werke."Mittlerweile gibt es vermehrt Anfragen für Thomas Prahmas Werke vonSammlern aus den USA, Asien, Russland und dem Nahen Osten", bestätigteine Münchner Kunsthändlerin und Kunstsachverständige den Preistrend.Ältere Prahmas-Käufer aus der Region und Kunstexperten, die denMaler früh entdeckt haben, profitieren derzeit von der schnellenWertentwicklung des Künstlers. "Anfang 2010 haben wir die erstenPrahmas-Gemälde zu Preisen ab 500 Euro erworben und seitdem alserster überregionaler Kunstinvestor kontinuierlich in seine Werkeinvestiert. Vor drei Wochen wurde ein Großformat in einerPrivatauktion für mehr als 10.000 Euro versteigert. Zudem gingletzten Monat der Auftrag für ein Thomas Prahmas Werk von einemdeutschen Unternehmer ein - der Verkaufspreis liegt im hohenvierstelligen Bereich", freut sich der Berliner Kunstinvestor übersein gutes Gespür.Mehrere große Galerien sind derzeit in Gesprächen mit ThomasPrahmas. Unisono wird das Interesse der Kunstprofis an demÖsterreicher mit der hohen Ausdruckskraft seiner Werke, derkünstlerischen Entwicklung in den letzten acht Jahren sowie demsteigenden internationalen Interesse an seinen Gemälden begründet.Trotz des hohen Interesses an seiner Person setzt Prahmas derzeitauf den Direktvertrieb seiner Werke. Bei der Auswahl seinerKooperationspartner und Galeristen lässt er sich nach mehrerenEnttäuschungen in der Vergangenheit lieber zu viel, als zu wenigZeit. Der kommerzielle Erfolg ist für ihn sekundär, die Motivationzieht er aus seinem Schaffen. "Kunst ist eine Intrige, um dieHeuchler zu entlarven", erklärt Thomas Pramhas seine Arbeit, die erauch auf die Geschäftswelt überträgt.Er fühlt sich als Getriebener, als ein Getriebener mit Kontrolle,wie er betont. Der von Karajan geprägte Begriff der "kontrolliertenEkstase" beschreibt seinen Akt des Malens sehr gut. Nachkünstlerischen Vorbildern gefragt nennt er Lucian Freud, FrancisBacon, Edward Hopper, Michaël Borremans und Jonas Burgert. Die innereUnruhe, die scheinbar unerschöpfliche kreative Schaffenskraftbegründen Thomas Prahmas Erfolg, meint der Kunstinvestor: "Wenn ersich weiterentwickelt wie in den letzten Jahren rechnen wir bisspätestens 2025 mit einem Versteigerungsergebnis für ein Prahmas Werkvon über 100.000 Euro."