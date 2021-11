Die Kunst, richtig zu erben

Dreieich (ots) -Eine Erbschaft ist in der Regel mit einem persönlichen Verlust verbunden. Daher beschäftigt sich kaum jemand mit der Thematik. Um mögliche Überraschungen zu vermeiden ist es allerdings wichtig, die Erbschaft nicht dem Zufall zu überlassen und auch große Unbekannte, wie etwa das digitale Erbe, mit in die Vorbereitung einzubeziehen. Die erfahrenen Berater*innen der Volksbank Dreieich eG (www.vobadreieich.de) geben aktuell Tipps zum Thema. Erste Infos erhalten Interessierte unter www.vobadreieich.de/erben-vererben.Gesetzliche VorgabenEine Erbschaft ist in erster Linie durch das Gesetz geregelt. Es tritt in Kraft, wenn es kein Testament oder ähnliche Verfügungen gibt. Eine Übersicht über die gesetzliche Erbfolge bietet die Volksbank Dreieich eG auf ihrer Website www.vobadreieich.de Was darüber hinaus zu beachten ist, haben die Berater*innen in ersten Tipps zusammengefasst:Tipp 1: Vorab für Klarheit sorgenUm Unstimmigkeiten zu vermeiden und die eigenen Ziele und Absichten zu untermauern raten die Finanzexperten der Volksbank Dreieich eG ein Testament zu verfassen. Das sei vor allem bei einer größeren Erbmasse sinnvoll. Hierzu sollte vorab kurz geprüft werden, wer nach gesetzlichen Vorgaben erben würde. Wenn das den eigenen Wünschen nicht entspricht, sollte ein Testament verfasst werden.Tipp 2: Digitalen Nachlass vorbereitenDamit sich die Nachkommen schnellstmöglich auch über das digitale Erbe einen Überblick verschaffen können, sollten Informationen gesammelt und in einem Ordner zentral aufbewahrt werden. Dazu gehört beispielsweise eine Liste der genutzten Accounts oder auch die Prüfung der Passwörter. Die Volksbank Dreieich eG bietet hierfür einen Notfallordner (www.vobadreieich.de) als entsprechende Vorlage an.Tipp 3: Angehörige absichernDamit die Erben nicht mit horrenden Gebühren für Friedhof, Traueranzeige oder Bestatter-leistungen kämpfen müssen, bietet die Volksbank Dreieich eG Unterstützung mit dem genossenschaftlichen Partner R+V Versicherung an, beispielsweise über die Sterbegeldversicherung.weiterlesen unter: www.vobadreieich.de/ver-erbenPressekontakt:Volksbank Dreieich eG, Offenbacher Str. 2, 63303 Dreieich-Sprendlingen06103 95 3000; kontakt@vobadreieich.deOriginal-Content von: Volksbank Dreieich eG, übermittelt durch news aktuell