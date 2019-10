Kunst hoch 2: 3sat zeigt sechs Künstlerporträts im Doppelpack (FOTO)

Mainz (ots) -Ab 2. November 2019, 21.50 Uhr, samstagsErstausstrahlungen"Kunst hoch 2" porträtiert bekannte Künstler im Doppelpack und lässtsie übereinander reden. Jede Folge erzählt die Geschichte einesKünstlerduos, das eng miteinander verbunden ist - durch Kunst,Familien, Freundschaft oder Liebe. 3sat zeigt die sechsteiligeSchweizer Dokumentationsreihe jeweils samstags ab 2. November 2019,21.50 Uhr, in Erstausstrahlung.Samstag, 2. November 2019, 21.50 UhrKunst hoch 2 (1/6)Mit Mario und Alberto VenzagoMario Venzago ist ein international bekannter Dirigent und bezeichnetsich als Intellektueller mit Herz, sein zwei Jahre jüngerer BruderAlberto ist ein gefeierter Fotograf und Filmemacher. AlsMigrantenkinder direkt nach dem Zweiten Weltkrieg in der Schweizaufgewachsen, haben sich die Söhne eines katholischen Italieners undeiner jüdischen Deutschen stets in unterschiedlichen Kulturen undTraditionen bewegt. Die Liebe zur Musik verbindet sie: Mario spieltKlavier, Alberto Klarinette - und beide leben für ihre Passion undKunst.Samstag, 9. November 2019, 21.25 UhrKunst hoch 2 (2/6)Mit den Riklin ZwillingenAls Konzeptkünstler rütteln die eineiigen Zwillinge Frank und PatrikRiklin seit 20 Jahren in ihrem "Atelier für Sonderaufgaben" in St.Gallen an Systemen des Alltags und schaffen neue Wirklichkeiten. Fürsie gilt: "Die beste Kunst ist diejenige, die man gar nicht als Kunstwahrnimmt und die zu einem Teil der Gesellschaft wird." Mit demProjekt und der Schaffung der Marke "Null Stern Hotel" haben sie 2008weltweit für Aufsehen gesorgt.Samstag, 16. November 2019, 21.55 UhrKunst hoch 2 (3/6)Mit Silvia Gertsch und Xerxes AchSeit 27 Jahren haben sie keinen Tag ohne den anderen verbracht -Silvia Gertsch und Xerxes Ach leben das, was für die meisten Paareundenkbar wäre: Sie teilen sich ihr Atelier und das Bett und widmenihr Leben ausschließlich der Malerei und ihrer Beziehung. DieFaszination für Licht und Farbe eint das Künstlerpaar, doch ihrAuftreten und ihre Werke könnten nicht unterschiedlicher sein.Während Silvia als Tochter des berühmten Malers Franz Gertsch ineiner antiautoritären Künstlerfamilie aufwuchs, kommt Xerxes auseiner Familie, in der Zucht und Ordnung herrschten und Kunst keineRolle spielte.Samstag, 30. November 2019, 22.30 UhrKunst hoch 2 (4/6)Mit Thomas Meyer und Michael SteinerThomas Meyer ist der Shootingstar der Schweizer Literaturszene. SeinErstlingsroman "Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einerSchickse" wird zum Bestseller. Sein langjähriger Freund MichaelSteiner dreht einige der erfolgreichsten Filme der Schweiz. Nun führtSteiner Regie bei der Verfilmung von Meyers Bestseller. Die Arbeit andem Film "Wolkenbruch" bringt die zwei ehemaligen Kumpels aus den1990er-Jahren wieder zusammen.Samstag, 7. Dezember 2019, 22.30 UhrKunst hoch 2 (5/6)Mit Barbara Holzer und Tristan KoblerEin Münzwurf führte Tristan Kobler zum Architekturstudium - und zuBarbara Holzer. Barbara Holzer wollte Schauspielerin werden, dochihrem Vater zuliebe entschied sie sich vorerst für eine akademischeAusbildung. Inzwischen hat das ehemalige Liebespaar ein internationalagierendes, preisgekröntes Architekturbüro mit Sitz in Zürich undBerlin aufgebaut. Privat interessiert Tristan Kobler das Wohnenüberhaupt nicht. Er sagt, er könne auch in einem Schließfach leben.Barbara Holzer hingegen ist ihr eigenes Haus "Elli" so lieb, dass siees gleich neben das Büro in Zürich gebaut hat, und so ihr Leben undArbeiten miteinander verschmelzen lässt.Samstag, 14. Dezember 2019, 22.10 UhrKunst hoch 2 (6/6)Mit Andreas Haefliger und Michael HaefligerDie letzte Folge porträtiert die Brüder Andreas und MichaelHaefliger. Ihr Vater ist der 2007 verstorbene Schweizer Operntenorund Bach-Interpret Ernst Haeflinger. Der 1962 in Berlin geboreneSchweizer Andreas Haefliger zählt heute zu den führenden Pianisten,sein anderthalb Jahre älterer Bruder Michael ist Konzertgeiger undIntendant des "Lucerne Festivals".Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deMehr Informationen und für akkreditierte Journalisten dieVideo-Streams einzelner Folgen: https://kurz.zdf.de/907/Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131- 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/kunsthoch23sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell