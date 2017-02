Kunst gegen Hunger: Benefizauktion in der Langen Foundation bringt Erlös von 168.000 Euro für die Welthungerhilfe

Düsseldorf/Neuss/Bonn (ots) - Die Kunstauktion von ArtgateConsulting und dem Düsseldorfer Freundeskreis der Welthungerhilfe inder Neusser Langen Foundation hat am Freitag einen Erlös von 168.000Euro für eine Welt ohne Hunger erbracht. In Kooperation mit demKunsthaus Lempertz kamen 32 Werke namhafter Künstler unter denHammer. Unter den 180 Gästen waren auch zahlreiche Prominente, wieFerdinand Oetker, Schirmherr der Auktion und Kuratoriumsmitglied derWelthungerhilfe, sowie der Entertainer Boysie White, der denspannenden Auktionsabend mit seinem LivinGospel Choir musikalisch zumAusklang brachte.Ruff, Trockel, Sievering oder Sandra Vásquez de la Horra: DieListe der prominenten Künstler, die sich am 17. Februar erfolgreichfür die Welthungerhilfe eingesetzt haben, ist lang. Insgesamt 32nationale und internationale Künstler haben eines ihrer Werkekostenlos für den Kampf gegen den Hunger zur Verfügung gestellt. Dashöchste Gebot erhielt eine Arbeit von Meuser, dessen Werk für 19.000Euro in der voll besetzten Langen Foundation versteigert wurde. Durchden spannenden Bieterwettbewerb führte Kilian Jay von Seldeneck vomKunsthaus Lempertz, Berlin. Insgesamt kamen 168.000 Euro für einProjekt der Welthungerhilfe in Madagaskar zusammen.Mit der Auktion setzten Leoni Spiekermann von Artgate Consulting,der Düsseldorfer Freundeskreis der Welthungerhilfe sowie diebieterfreudigen Gäste ein starkes Zeichen im Kampf gegen den Hunger.Die Präsidentin der Welthungerhilfe, Bärbel Dieckmann, war von dererfolgreichen Auktion und der hohen Spendensumme sichtlichbeeindruckt: "Wir danken allen Beteiligten und Sponsoren für ihrengroßartigen Einsatz. Die Düsseldorfer haben eindrucksvoll unterBeweis gestellt, dass es kein Widerspruch ist, in Kunst zuinvestieren und gleichzeitig Gutes zu tun. Wenn sich jeder von unsengagiert, kann viel für Menschen in Not bewegt werden. Eine Weltohne Hunger ist möglich. Davon bin ich zutiefst überzeugt!"Der Gesamterlös des Abends fließt in das "Anosy"-Projekt derWelthungerhilfe in Madagaskar. Dort haben die rund 10.000 Einwohnerdes Distriktes Tôlanaro mit Unterstützung der Welthungerhilfebegonnen, ihre Lebensumstände Schritt für Schritt zu verbessern. DieKleinbauern leiden besonders unter den Folgen des weltweitenKlimawandels. Mit gezielter Hilfe zur Selbsthilfe und nachhaltigerRessourcennutzung können sie so ein ausreichendes Einkommenerwirtschaften.Die Veranstaltung wurde realisiert in Kooperation mit KunsthausLempertz, Kunstspedition Tandem, Porsche Zentrum Düsseldorf undBankhaus Metzler.Fotos vom Abend gibt es auf Anfrage unterpresse@welthungerhilfe.de. Weitere Informationen unterhttp://www.welthungerhilfe.de/presse/Die Welthungerhilfe ist eine der größten privatenHilfsorganisationen in Deutschland. Sie leistet Hilfe aus einer Hand:Von der schnellen Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zulangfristigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit miteinheimischen Partnerorganisationen nach dem Prinzip der Hilfe zurSelbsthilfe. Seit der Gründung im Jahr 1962 wurden mehr als 8.120Auslandsprojekte in 70 Ländern mit 3,033 Milliarden Euro gefördert -für eine Welt ohne Hunger und Armut. www.welthungerhilfe.dePressekontakt:Deutsche Welthungerhilfe e. V.PressestelleFriedrich-Ebert-Straße 153173 BonnPressehandy: 0172 / 25 25 962Ansprechpartner DüsseldorfSaskia Zeller0179 13 13 406zeller.fk.duesseldorf@welthungerhilfe.deWelthungerhilfe Bonn:Bettina Beuttner0228-2288-2040173-51 72 979bettina.beuttner@welthungerhilfe.deAssistenz: Jessica KühnleTel. 0228 / 22 88 -454presse@welthungerhilfe.dewww.welthungerhilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell