"Die Kunst des foodporn" by foodora / foodora interpretiert den Hashtag foodporn auf künstlerische Weise (FOTO)

Berlin (ots) -Die Ausstellungsreihe "Die Kunst des #foodporn" by foodora geht indiesem Monat gleich zweimal in die nächste Runde. Gestartet wird amMittwoch, dem 20.09.2018 im WhiteWall Store in Hamburg. In Münchenfindet die Ausstellung dann in der darauffolgenden Woche, am27.09.2018, in der Benjamin Eck Projects Galerie statt. InKooperation mit dem Online-Fotolabor WhiteWall hat foodoraausgewählte Foodfotos von Hamburger und Münchener Influencern inGaleriequalität produzieren lassen und stellt diese in lokalenGalerien aus.Allein auf Instagram sind unter dem Hashtag foodporn mittlerweileknapp 171 Millionen Bilder zu finden. Die Motivationen für dasVeröffentlichen des eigenen Essens sind dabei ganz unterschiedliche.Während einige einfach gerne mit ihrem Umfeld teilen, was, wo und wiesie essen, sind die Fotos für andere schlichtweg Erinnerungen. DieErgebnisse sind dabei immer so kreativ und vielfältig wie dieFotografen selbst.Ziel der Ausstellung ist es, digitalen Schnappschüssen, die ofteher passiv konsumiert werden, eine neue Wertigkeit zu verleihen. ImFokus steht, was foodporn für die jeweiligen Influencer bedeutet.Dabei sind dem Geschmack und der Fantasie keine Grenzen gesetzt."Unser Ziel bei dem Projekt war es, den Hashtag "foodporn" auf eineganz neue Ebene zu heben und die künstlerische Ästhetik, die einjedes foodporn-Bild in sich trägt, zu feiern." so Simon Birkenfeld,Senior PR & Influencer Marketing Manager foodora Deutschland.In Hamburg startet die öffentliche Vernissage am 20.09.2018 um 19Uhr im WhiteWall Store in der Gerhofstraße 2-8. Die Ausstellung istnach der Vernissage bis zum 29.09.2018 geöffnet.In München findet die öffentliche Vernissage am 27.09.2018 um 19Uhr im foodora Art Space in der Müllerstraße 46a statt.