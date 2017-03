Kunst als Wissensform: Einzelausstellung von George Steinmann bei der Mobiliar (FOTO)

Bern (ots) -Nachhaltigkeit, Vernetzung und Dialog sind Schlüsselbegriffe unddie zentralen Handlungsprinzipien im Werk von George Steinmann, dendie Mobiliar vom 30. März bis zum 18. August 2017 in allen Facettenseiner künstlerischen Forschung und Praxis vorstellt.«Alle sprechen heutzutage von 'Thinking out of the box'; GeorgeSteinmann setzt dies als Künstler auch tatsächlich um», sagt DorotheaStrauss, Leiterin der Abteilung Corporate Social Responsibility beider Mobiliar. In der siebten Folge der von Strauss initiiertenAusstellungsreihe «Kunst & Nachhaltigkeit» zeigt dasgenossenschaflich verankerte Versicherungsunternehmen Werke einesKünstlers, dessen Kunstbegriff die Mobiliar als vorbildlich undnachahmenswert fördert.Steinmann, 1950 in Bern geboren, begreift Kunst nicht alsisoliertes Gebilde ausserhalb der Gesellschaft, sondern als einenTeil von ihr. Er engagiert sich immer an der Schnittstelle zwischenKunst und anderen Lebenswelten und ist der Überzeugung, dass dieAufgabe der Kunst nicht nur darin besteht, Wissen zu transportieren,sondern auch Erkenntnis zu produzieren.«Für die Herausforderungen unserer Zukunft brauchen wir Mut,Gestaltungswillen und Neugier. Mit interaktiven Ausstellungen,Künstler-Workshops und interdisziplinären Projekten mit Künstlernschafft die Mobiliar dafür Übungs- und Trainingsfelder. Genau wieGeorge Steinmann erachten wir die Kunst als integrativen Bestandteilgesellschaftlicher Prozesse und als Treiberkraft für innovativesAgieren. Wir sind daher ausserordentlich glücklich, mit GeorgeSteinmann zusammenarbeiten zu können», erklärt Dorothea Strauss.Die Ausstellung zeigt einen faszinierenden Querschnitt durchunterschiedliche Werkgruppen des Künstlers und gibt so einenvertieften Einblick in sein künstlerisches Denken und Handeln. DerMusiker, Netzwerker, Forscher, Vermittler und Visionär folgt inseinem künstlerisches Schaffen selbstredend dem Prinzip derNachhaltigkeit: Er arbeitet nur mit selbst hergestelltenNaturprodukten wie Heidelbeersaft, Quellsubstanzen und selbstgeschöpftem Papier.Begleitet wird die Ausstellung von einem spannendenVermittlungsprogramm.Das Gesellschaftsengagement der MobiliarDie Mobiliar ist davon überzeugt, dass die Beschäftigung mit Kunstund Kreativität nicht nur individuell bereichernd ist, sondern auchwichtige Anstösse für eine verantwortungsbewusste und inspirierteDiskussions und Innovationskultur gibt. Die Mobiliar unterstütztForschungsprojekte an der Universität Bern, der ETH Zürich und derEPF Lausanne. Sie ermöglicht und initiiert schweizweit neue Dialogezwischen Kunst und Gesellschaft, fördert Präventionsprojekte zumSchutz vor Naturgefahren in verschiedenen Regionen des Landes undstärkt die Innovationskraft Schweizer KMU. Weitere Informationen:mobiliar.ch/engagementDie Gruppe MobiliarJeder dritte Haushalt in der Schweiz ist bei der Mobiliarversichert. Der Allbranchenversicherer weist ein Prämienvolumen von3,5 Mia. Franken auf. 79 Unternehmer-Generalagenturen mit eigenemSchadendienst garantieren an rund 160 Standorten Nähe zu den knapp1,7 Millionen Kunden.Die Mobiliar beschäftigt in den Heimmärkten Schweiz und FürstentumLiechtenstein mehr als 4600 Mitarbeitende und bietet derzeit 308Ausbildungsplätze an. Sie ist die älteste privateVersicherungsgesellschaft des Landes und seit ihrer Gründung 1826genossenschaftlich verankert.Pressekontakt:die Mobiliar GenossenschaftBundesgasse 353001 BernKarin Langekarin.lange@mobiliar.chOriginal-Content von: Mobiliar Versicherungen, übermittelt durch news aktuell