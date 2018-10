Die Kunst des Widerstands - HANNAH ARENDT TAGE 2018 laden zu hochaktuellem Thema ein (FOTO)

Hannover (ots) -Kann aus Protest Solidarität und schließlich Widerstand werden?Mit Milo Rau und Daniel Cohn-Bendit prominente und streitbare GästedabeiUnter dem Titel "Protest!" finden die diesjährigen HANNAH ARENDTTAGE von heute (23. Oktober) bis zum 27. Oktober statt. Gemeinsam mitder Leibniz Universität Hannover und der VolkswagenStiftung wurde einProgramm erarbeitet, das sich dem Thema in vielfältiger Weise nähertund dazu einlädt, sich aktiv zu beteiligen.Oberbürgermeister Stefan Schostok: "Vielfältig, aktuell undkritisch: Auch in diesem Jahr sind die HANNAH ARENDT TAGE mit demThema "Protest" wieder ganz dicht am Puls der Zeit. Mithervorragenden Referentinnen und Referenten aus Kunst, Wissenschaftund Politik, wie Benjamin Bergmann, Milo Rau und Daniel Cohn-Bendit,nähern wir uns dem Thema aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Mitdem neuen Format des Hannah-Arendt-Meeting-Space laden wir zurinteraktiven Auseinandersetzung mit Protestbewegungen im Netz ein.Besonders freue ich mich über die Neugestaltung desHannah-Arendt-Raums in der Stadtbibliothek Hannover, die mit einermodernen Präsentation die zeitlos kluge politische Denkerin und großeTochter unserer Stadt würdigt."Eröffnet wird die Veranstaltungsreihe im Sprengel Museum Hannovermit einem Vortrag des bekannten Regisseurs Milo Rau über "Die Kunstdes Widerstands". Den Abschluss bildet ein generationsübergreifenderDialog mit dem Grünen-Politiker Daniel Cohn-Bendit und der Jun.-Prof.Dr. Sabrina Zajak vom Institut für soziale Bewegungen derRuhr-Universität Bochum im Schloss Herrenhausen. Ein Studierenden-sowie ein Schülerprojekt runden das Programm ab.Seit kurzem richten sich die Hannah-Arendt-Tage auch gezielt anein junges Publikum. Zu den erprobten Vorträgen undPodiumsdiskussionen sind neue Akzente aus der Jugendkultur, wieHiphop, Workshops und Videoclips hinzugekommen. In diesem Jahrrichtet sich eine Veranstaltung am 24. Oktober an der LeibnizUniversität Hannover mit dem Titel "Protest im Netz - GelebteDemokratie oder Diktatur der Trolle?" sowie die Performance und derDiskurs: "Welche Revolution(en) werden wir erlebt haben werden?(FUTUR III)" am 26. Oktober in der Kunsthalle Faust an jungeMenschen.In ihrem 21. Jahr reflektieren die HANNAH ARENDT TAGE 2018aktuelle Formen des politischen Protests und fragen nach, in welchemMaße sich Protestbewegungen seit 1968 verändert und wechselseitigbeeinflusst haben. Während Demonstrationen und Straßenkampf in derZeit der 68er ein wichtiges Mittel des Widerstandes waren, könnensoziale Bewegungen heute auf weitere vielfältige Maßnahmen zugreifen.Protest als Mittel der Artikulation politischer Meinungen mündetoftmals in die Gründung von Nicht-Regierungsorganisationen, inkünstlerischen Interventionen oder Veranstaltungen jedweder Art.Professionelle Internetkampagnen zu Themen wie Degrowth (derReduktion des Konsum- und Produktionswachstums), internationalerHandelspolitik oder Privatisierung der Wasserversorgung nehmen immermehr zu. Zudem beschleunigen Digitalisierung und Globalisierungtransnationale Protestereignisse. Für die meisten der Veranstaltungengibt es so viele Anmeldungen, dass sie bereits ausgebucht sind.Die seit 1998 stattfindenden Hannah-Arendt-Tage erinnern Hannoveran die 1906 in Linden geborene, bedeutende Tochter derLandeshauptstadt. Seitdem findet die Veranstaltungsreihe jährlich umden Geburtstag (14.10.1906) der großen,deutsch-amerikanisch-jüdischen Politiktheoretikerin statt. EinKuratorium mit Mitgliedern aus Wissenschaft, Politik, Kunst,Stiftungen und Verwaltung wählt jährlich ein aktuelles Thema aus undstellt es einem breiten Publikum zur Diskussion. Vorsitzender desKuratoriums ist Oberbürgermeister Stefan Schostok.Weitere Informationen und das komplette Programm unter:www.hannah-arendt-hannover.dewww.facebook.com/HannahArendtTageHannoverPressekontakt:Landeshauptstadt HannoverUlrike SerbentPressesprecherinBüro des OberbürgermeistersTrammplatz 230159 HannoverTelefon: 0511 168 43221Email: Ulrike.serbent@hannover-stadt.deOriginal-Content von: Landeshauptstadt Hannover, übermittelt durch news aktuell