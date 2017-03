Unterföhring (ots) -- Themenmonat rund um Urban Art ab Mitte April auf Sky Arts- Start der Sky Arts Eigenproduktion "Art in the City" moderiertvon Axel Brüggemann ab 17.4. montags um 20.15 Uhr: Street Art inBerlin, Wien, Giessen und München- Sky Arts offizieller Medienpartner der weltweit ersten UrbanArts-Ausstellung "Magic City" ab April in München- Weitere Programmhighlights mit Doku-Reihe "Underground Art",Magic City-Doku "Magic City - Die Kunst der Straße" sowieoscargekürtem Kurzfilm-Doku "Inocente"- Programm Special räumlich und zeitlich flexibel auf Sky OnDemand und Sky Go abrufbarUnterföhring, 23. März 2017 - Urban Art ist allgegenwärtig. DieKunst hat die Straße erobert, ist demokratisch für alle auchaußerhalb von Galerien und Museen zugänglich und beeinflusst wiederumdie Kunst des traditionellen Kunstbetriebs. Im April gewährt Sky ArtsHD originelle Einblicke in die nationale und internationale StreetArt-Szene als Medienpartner der Urban-Art-Ausstellung "Magic City"sowie mit einem großen Programmspecial rund um den Launch der neuenEigenproduktion "Art in the City" ab Montag, den 17. April um 20.15Uhr exklusiv auf Sky Arts HD und auf Abruf via Sky Go und Sky OnDemand.Mit "Art in the City" präsentiert der einzige 24/7-Kunst- undKultursender seine neueste deutsche Eigenproduktion: Hier inhaliertder Zuschauer Subkultur, wenn er gemeinsam mit Kulturjournalist AxelBrüggemann wöchentlich auf eine neue Entdeckungsreise geht, umStreet-Art von Berlin, Wien, Giessen, München und deren Macherkennenzulernen. Axel Brüggemann, Musikjournalist und Moderator: "'Artin the City' trifft Künstler, die ihre Kunst weder an Akademien nochan Museen binden. Ob politisches Graffiti, Gestaltung undVerschönerung des städtischen Raumes oder Klassenkampf mit Farben:Wir entführen die Zuschauer in die Welt der Street-Art."Die Doku-Reihe "Underground Art" in exklusiver Ausstrahlungpräsentiert direkt im Anschluss Städte die - sei es politisch oderdurch Naturkatastrophen - von Krisen heimgesucht wurden und dankihrer Kunstszenen einen hoffnungsvollen Neuanfang erleben. In demoscargekürten Dokumentar-Kurzfilm "Inocente" erzählen danach dieRegisseure Sean Fine und Andrea Nix die Geschichte eines 15-jährigenMädchens, das mit ihrer Familie auf der Straße lebt und trotzdem auchzur Schule geht, um ihren Traum zu verwirklichen: Sie will allenbeweisen, dass sie das Zeug zur Künstlerin hat.Last but not least ist Sky Arts HD offizieller Medienpartner der"verrücktesten Ausstellung Deutschlands" (Stern View): "Magic City"(www.magiccity.de). Die von den Urban-Arts-Experten Carlo McComickund Ethel Seno kuratierte Ausstellung schlägt am 13. April in derkleinen Olympiahalle München seine Zelte auf und präsentiert StreetArt in ihrer ganzen Vielfalt: politisch, lyrisch, bissig, kritischund dabei immer unterhaltsam. "Magic City - Die Kunst der Straße",die Dokumentation rund um diese einzigartige Ausstellung, präsentiertSky Arts HD erstmalig im deutschen Fernsehen am Montag, den 17. Aprilum 21:15 Uhr. Sie blickt hinter die "Magic City" Kulissen und lässtseine Stars zu Wort kommen.Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels SkyDeutschland: "Von Hochkultur zu Subkultur und wieder zurück: Sky ArtsHD kennt keine Grenzen und Vorbehalte. Dass Kunst ihre Wirkung imöffentlichen Raum entfesseln kann, dafür steht Urban Arts, das zeigtunsere Sonderprogrammierung, das unterstützt unsere Kooperation mitMagic City - und dafür steht nicht zuletzt unser Sender selber."Sendeinformation:"Art in the City", D/A 2016/17, Sky Arts HD Eigenproduktion inErstausstrahlung , 2 Staffeln a 4 Folgen, ab 17. April, montags um20:15 Uhr "Underground Art", CAN 2016, Doku-Serie Erstausstrahlung, 2Staffeln á 5 Folgen, seit März, ab 17. April montags um 20:45 Uhr"Magic City - Die Kunst der Straße", D 2016, Erstausstrahlung,Dokumentation, Länge 65 Min, am 17. April um 21:15 Uhr "Inocente",USA 2012, Doku-Kurzfilm, Länge 40 Min, am 17. April um 22:25 UhrÜber Sky Arts HD:Sky Arts HD ist die neue Adresse für Kunst und Kultur inDeutschland und Österreich. Der Sender, der linear, aber auch überSky On Demand und Sky Go verfügbar ist, präsentiert die aufregendeKunst- und Kulturwelt in Reportagen und Dokumentationen mit Fokus aufFotografie, Architektur, Urban Arts, bildenden Künsten, Literatur,Tanz, klassische Musik und Konzertübertragungen. Sky Arts ist im SkyEntertainment Paket enthalten. Sky Arts ist im VereinigtenKönigreich, Irland und Italien bereits seit Langem erfolgreicher Teildes Sky Programmportfolios.Über Sky Deutschland:Mit über 4,8 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und ÖsterreichPay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport,Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. SkyDeutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil vonEuropas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 MillionenKunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wannimmer und wo immer sie wollen (Stand: 31.12.2016).Pressekontakt:Shoshannah PeterConsumer CommunicationTel: 089/9958 6339Shoshannah.Peter@sky.dewww.facebook.com/SkyArtsDEhttps://twitter.com/SkyArtsDEKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel: 089/9958 6847margit.schulzke@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell