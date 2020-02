Die Kunst des Führens / Kommentar von Angela Wefers zum Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer vom CDU-Vorsitz

Frankfurt (ots) - Der angekündigte Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer vomCDU-Vorsitz kommt völlig unerwartet, aber in der Sache nicht ganz überraschend.Eine Serie von Pleiten, Pech und Pannen hatte die Nachfolgerin von Angela Merkelan der Parteispitze und Anwärterin auf die Kanzlerkandidatur zur Bundestagswahl2021 seit etwas mehr als einem Jahr begleitet. Im Dezember 2018 wählten sie dieCDU-Delegierten in das Führungsamt. Herausforderer Friedrich Merz unterlag nurknapp. Die gespaltene Partei ist seitdem nicht zur Ruhe gekommen.Kramp-Karrenbauer misslang es, die verschiedenen Flügel zu einen. Beim Parteitagim Dezember 2019 sah sie sich genötigt, mit einer informellen Vertrauensfragedie Delegierten hinter sich zu bringen. Das Wahldebakel in Thüringen hat nungezeigt, dass dies von kurzer Dauer war: Die frei gewählten Abgeordneten der CDUscherten sich nicht um die Direktiven aus Berlin und der Bundesvorsitzenden.Mit der CDU hat nun innerhalb kurzer Zeit die zweite Volkspartei ein veritablesFührungsproblem: Neben die Kanzlerin auf Abruf ist eine Parteivorsitzende aufAbruf getreten. Die große Koalition aus CDU, CSU und SPD steht zwar formal nichtin Frage - wie die Beteiligten beteuern -, die Instabilität der politischen Lagewabert aber von Erfurt nach Berlin herüber. Bis zum Sommer wird die CDU nach demselbst gesteckten Fahrplan mit einem innerparteilichen Machtkampf umKanzlerkandidatur und Parteivorsitz beschäftigt sein. Von der SPD hat siegelernt, dass langatmige Wahlkampftouren durch das Land und eineMitgliederbefragung nicht die ersehnte Klarheit und Festigung der Führung zurBasis bringen. Bei den Sozialdemokraten ging aus dem Prozess dieVerlegenheitslösung eines Spitzenduos aus einem Rentner und einerHinterbänklerin hervor. Olaf Scholz, der als Vizekanzler der geboreneParteivorsitzende hätte sein müssen, hatte das Nachsehen.Demokratie ist kein Schlaraffenland, in dem sich jeder etwas wünschen darf undfür alle alles in Erfüllung geht. Dies scheint inzwischen jedochErwartungshaltung derjenigen zu sein, die ihren Frust in Wahlen in die Extremewie die AfD lenken und es den sogenannten Etablierten einmal so richtig zeigenwollen. Dazu trägt das Verhalten der Regierungsverantwortlichen selbst bei. Sieschüren diese Haltung mit Sozialversprechen wie der Grundrente oder derMütterrente. Sie belasten damit Generationen, die zahlen müssen, wenn dieUrheber längst aus dem Amt sind. Union und SPD nehmen sich da nicht viel. Inzehn Jahren Hochkonjunktur ist die Sozialquote im Bundeshaushalt gestiegen. Wassoll erst im Abschwung geschehen, wenn staatliche Hilfe wirklich nötig ist?Demokratie ist ein Mechanismus zum Interessenausgleich, bei dem dieMehrheitsmeinung sich durchsetzt und berechtigte Minderheitsinteresseninstitutionell geschützt werden. Das System reüssiert nur bei Führungsstärke,Eloquenz und Überzeugungskraft des Spitzenpersonals. Die Protagonisten müssenWähler hinter sich bringen und für Mehrheiten sorgen. Verschiedene Wahlen habengezeigt, dass es die Menschen sind und nicht die Parteien, die gegen den TrendVertrauen schaffen und Wähler binden: Gelungen ist dies Winfried Kretschmann(Grüne) in Baden-Württemberg, Malu Dreyer (SPD) in Rheinland-Pfalz, DanielGünther (CDU) in Schleswig-Holstein und nicht zuletzt Bodo Ramelow (Linke) inThüringen. Die irrige Idee der neuen SPD-Spitze, auch unbekannte Gesichter ausder dritten Reihe könnten die Kanzlerkandidatur übernehmen, passt zu einerSpaßgesellschaft, die ihre Amüsement aus stetiger Abwechslung zieht.Regierungserfahrung ist auf diesem Posten schon gefragt.Die Kunst des Führens einer Volkspartei liegt darin, die verschiedenenStrömungen innerhalb der Partei zu einen. Dies gelingt den Volksparteien - auchhierzulande - immer weniger. Kramp-Karrenbauer hat es bislang nicht geschafft.Die SPD hat sich vom Verlust ihres linken Flügels nicht mehr erholt, nachdemnach der Agenda 2010 von Gerhard Schröder zentrale Vertreter der linken Strömungaus der Partei austraten, sich abspalteten und mit der früherenSED-Nachfolgepartei PDS zur Linken vereinten. Auch in der CDU steckt Frust. BeimRuck nach Links in die Mitte blieb der konservative Flügel auf der Strecke.Diesen Platz machte sich die AfD zunutze und zog enttäuschte Unionswähler aufihre Seite. Nur die CDU selbst kann sie ihr wieder streitig machen.Alle Krisen haben auch ihr Gutes. Eine Lehre daraus ist, dass dieLippenbekenntnisse der Abgrenzung zu extremen Parteien wie der AfD konkretwerden müssen. In Thüringen ist die Aufgabe sehr konkret. Als weitere Erkenntniskommt hinzu, dass die AfD gezielt bislang etablierte Regeln missachtet und diesauch weiterhin tun wird. Es gehört zu ihrer miesen Taktik. Da helfen auch keineAufrufe, das Tricksen zu lassen. Einen eigenen Kandidaten aufzustellen - wie imLandtag in Erfurt - und dann einen anderen zu wählen, entspricht nicht denGepflogenheiten.Schließlich ist es mit Abwarten nicht getan. Die alten demokratischenVerhältnisse kehren nicht zurück. Der Zerfall der Volksparteien und dasErstarken der Ränder ist kein deutsches Phänomen. Es ist hierzulande sogar erstspäter angekommen als andernorts. Parlamente mit einer größeren Zahl vonFraktionen und mehr Diversität werden an der Tagesordnung sein. Dies wird auchhierzulande neue Formen der Führung erfordern - etwa überMinderheitsregierungen. Dies zu gestalten, verlangt politische Klugheit und guteIdeen.(Börsen-Zeitung, 11.2.2020)