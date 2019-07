Kunst-Ausstellung: Eitelkeit oder Selbsterkenntnis? (FOTO)

Zürich (ots) -Eitelkeit oder Selbsterkenntnis?Einzigartige Ausstellung reflektiert Kulturgeschichte des SpiegelsWir benutzen ihn morgens beim Föhnen oder Rasieren, über ihnbehalten wir im Auto den Verkehr um uns herum im Auge, er kann uns -vor allem im Zusammenspiel mit mehreren Artgenossen - aufverblüffende Art täuschen und im Vorbeigehen mit nur einemSeitenblick Sicherheit spenden, während wir uns mit seiner modernstenFortentwicklung der ganzen Welt offenbaren: In einem Spiegel stecktviel mehr als nur die Fähigkeit der Reflektion, wie die umfassendeKunst-Ausstellung "Spiegel - Der Mensch im Widerschein", die bis zum22. September im Museum Rietberg in Zürich zu sehen ist, auf höchstunterhaltsame und zugleich informative Weise beweist.Erstmals überhaupt wird die Jahrtausende alte Kulturgeschichte desSpiegels so umfassend gezeigt, wobei der Mythos des Narziss deninhaltlichen Rahmen bildet: Den Auftakt macht eine Statue desJünglings, der sich in sein Spiegelbild im Wasser verliebt, dann abererkennt, dass seine Liebe aussichtslos ist. An der Stelle, wo erverzweifelt stirbt, erblüht eine Narzisse. Am Ausgang hängt einemoderne Interpretation: Auf dem Gemälde "Schweizer Narziss" desBasler Künstlers Paul Camenisch betrachtet sich ein Mann wohlgefälligim Badezimmer-Spiegel. Erst bei näherem Hinsehen sind auf den Fliesendaneben grausame Kriegsszenen zu erkennen.Im Zentrum der Schau liegen aber Werke moderner undzeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler wie z.B. Salvador Dalís"Transformacion" - die Übermalung eines Werkes aus dem 16.Jahrhundert - oder Michelangelo Pistolettos Installation "TheEtruscan". Sylvie Fleurys überdimensionierter Autorückspiegel"Eternity Now" im Rieterpark gehört ebenso zu den Attraktionen wieFernand Légers "Le Miroir" oder der erste und bislang einzige Spiegelder Welt aus purem Gold des Münchner Künstlers und FotografenHubertus Hamm.Ein besonderer Schwerpunkt sind fotografische Selbstporträts vonden 1920er-Jahren bis heute von zwanzig Künstlerinnen aus vierKontinenten. Zu den bemerkenswertesten Arbeiten zählen "Das Atelierin der Kugel" der Bauhaus-Schülerin Marianne Brandt - hier spielenneben einem Spiegel drei Glaskugeln eine wesentliche Rolle - undNadia Mouniers "The Barber Shop", in dem sich die Ägypterin in einausschließlich männliches Umfeld vorgewagt hat.Neben Freunden der Malerei kommen auch Menschen mit gesteigertemInteresse an frühgeschichtlicher Kunst voll auf ihre Kosten.Wertvolle Spiegel der Etrusker, Römer, Ägypter oder Maya, aus China,Indien, Japan und Persien gewähren tiefe Einblicke in antikeHochkulturen aus aller Welt.Mit insgesamt 220 Werken und Objekten wird die wechselvollehandwerkliche und technologische Entwicklung des für uns inzwischenso selbstverständlichen, in früheren Epochen aber geradezuaufregenden, Gegenstandes beleuchtet. Es geht um Spiegel alsArtefakte - aber auch um Selbsterkenntnis, um Eitelkeit und Weisheit,Schönheit, Mystik und Magie und nicht zuletzt um das Spiegelmediumunserer Zeit: das Selfie.Pressekontakt:Für Bildmaterial und Medieninformationen kontaktieren Sie bittesalaction public relations GmbH, Hamburg:Daniela Bühe, Jan Michael DixTel. +49 40 226 58 316daniela.buehe@salaction.de, jan.michael.dix@salaction.deMedienkontakt Museum Rietberg Zürich:Elena DelCarlo, Alain Suter, KommunikationTel. +41 (0)44 415 31 34medien.rietberg@zuerich.chOriginal-Content von: Museum Rietberg, Zürich, übermittelt durch news aktuell