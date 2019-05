Kundentagung in der Schweiz: INSIGHT Health bietet digitale Analysen mit GALAXY NG

Waldems-Esch (ots) - Der Informationsdienstleister INSIGHT Healthzeigte auf einer Tagung, wie er mit Daten aus dem SchweizerArzneimittelmarkt Antworten auf Fragen der Gesundheitsbranchebereitstellt. Eine neue webbasierte Software ermöglicht demUnternehmen und seinen Kunden individuelle und schnelle Analysen.Seit fünf Jahren ist das 1999 gegründete Unternehmen im SchweizerMarkt nun vertreten. Auf der Kundentagung am 8. Mai im Seminarhotelin Horgen begrüßten Petra Exner, Geschäftsführerin INSIGHT HealthD-A-CH, und Dr. Tobias Haber, Geschäftsführer INSIGHT Health(Schweiz) AG, mehr als 40 Gäste aus dem Schweizer Gesundheitswesen.Kernthema der Veranstaltung waren die erweitertenAnalyse-Möglichkeiten des Informationsdienstleisters durch die neuePlattform GALAXY NG.Die Software soll den kundenorientierten Service im Bereich derMarktanalysen fördern. Thomas Fante, Direktor der deutschen INSIGHTHealth-Zentrale, erklärte: "Die Buchstaben NG des neuenDatenbank-Tools IH-GALAXY NG bedeuten Next Generation". Die selbstentwickelte Plattform ermöglicht es den Kunden von INSIGHT Health,auf regionale und nationale Daten von unternehmenseigenen Servern inDeutschland zuzugreifen und so Analysen einfach und maßgeschneidertzu erstellen.Als Datenbasis für verschiedenste Analysen des SchweizerArzneimittelmarktes dienen dem Unternehmen zahlreiche Apotheken,Drogerien, SD-Ärzte und Hospitale. Thomas Erzinger, BusinessDevelopment Manager, präsentierte Trends und aktuelle Zahlen ausAnalysen des Pharmamarktes in der Schweiz. Im Anschluss illustrierteDr. Tobias Haber die bereits heute sichtbaren Auswirkungen derAuflösung der Kategorie C auf betroffene Produkte. Darüber hinausthematisierte der Schweizer Geschäftsführer das kurzfristige undkundenspezifische Tracking von Marktentwicklungen bei Launches oderRe-Launches sowie bei Marketingaktionen. Abschließend gingGastreferent Prof. Hansjörg Zimmermann von der Hochschule Macromediaauf das rasante Fortschreiten der digitalen Transformation in derGesundheitsbranche ein. Digitalisierung und Big Data eröffneten hierneue Chancen und Wertschöpfungsfaktoren.INSIGHT Health ist einer der führenden Informationsdienstleisterim Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen inBerlin, Wien und Baar. Das Unternehmen bietet aufgrund seinerumfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfolio datenbasierterDienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus der INSIGHTHealth GmbH & Co. KG liegt in der schnellen und transparentenBereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichenDatenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individuellerLösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen,Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute,Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.Weitere Informationen: www.insight-health.dePressekontakt:Petra ExnerGeschäftsführerin+49 6126 955 0PExner@insight-health.deOriginal-Content von: Insight Health, übermittelt durch news aktuell