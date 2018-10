Kundenservice: RCI Banque Deutschland auf Platz 1 und Platz 2 der Autobanken

--------------------------------------------------------------rcibanque.dehttp://ots.de/3I3ptc--------------------------------------------------------------Neuss (ots) - Für ihren Kundenservice hat RCI Banque Deutschlandin der Verbraucherstudie "Service-Champions" mit ihren Marken RenaultBank und Nissan Bank die Plätze 1 und 2 in der Branche "Autobanken"erzielt. Über die Online-Befragung "Service-Champions" des KölnerAnalyseinstituts ServiceValue berichtete "Die Welt" in ihrer Ausgabevom 18.10.2018.Die Renault Bank wurde in puncto Kundenservice Branchensieger beiden Autobanken in Deutschland, gefolgt von der Nissan Bank, ebensoein Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland.Pierre-Yves Beaufils, Generaldirektor von RCI Banque Deutschland:"Das ist eine sehr gute Basis für eine starke Kundenbeziehung, dasswir unsere Kunden bei Finanzierung oder Leasing von Renault Bank undNissan Bank nicht nur in Sachen Produktqualität undPreis-Leistungs-Verhältnis begeistern, sondern auch im erlebtenKundenservice von Mensch zu Mensch."Über RCI Banque DeutschlandRCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland ist die deutscheNiederlassung der französischen RCI Banque S.A. (RCI Bank andServices), die in 36 Ländern weltweit aktiv ist. Als Renault Bank,Nissan Bank und Infiniti Financial Services vertreibt RCI BanqueDeutschland ihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen undServices - über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia,Alpine, Nissan und Infiniti. Als "Renault Bank direkt" ist dasUnternehmen auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- undFestgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietetVersicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz vonRCI Banque Deutschland ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.Webseitenwww.rcibanque.dewww.renault-bank.de | www.nissan-bank.de |www.infiniti-financial-services.de |www.rci-versicherungs-service.de | www.renault-bank-direkt.dePressekontakt:Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401010 | Fax: 02131 4014419 | E-Mail:presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland | Jagenbergstr. 1 | 41468NeussInternet: www.rcibanque.deOriginal-Content von: RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell