Kundenservice: Erreichbarkeit und Qualität besonders verbesserungsbedürftig / Umfrage des Marktwächters Digitale Welt zeigt, wo Anbieter beim Kundenservice nachbessern sollten

Berlin (ots) - Mangelnde Qualität, schlechte Erreichbarkeit oderfehlende Problemlösung nennen Verbraucher als Beispiele, wenn sienegative Erfahrungen mit einem Kundenservice gemacht haben. Das ergabeine repräsentative Bevölkerungsumfrage durch forsa, die im Auftragder Marktwächterexperten vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)durchgeführt wurde. Negative Kundenservice-Erlebnisse nennen dieBefragten vermehrt bei Telekommunikationsanbietern(Telefon/Internet). Telefonischer oder persönlicher Kontakt, gefolgtvon Freundlichkeit und Kompetenz der Kundenservice-Mitarbeiter stehenbei den Befragten oben auf der Service-Wunschliste.70 Prozent der Befragten hatten in den vergangenen zwölf Monatenvor der Umfrage Kontakt zum Kundenservice eines Unternehmens, davonam häufigsten zu Anbietern für Telefon und Mobilfunk (42%), Internetund DSL (27%), gefolgt von Onlineshops (25%),Finanzdienstleistern/Versicherungen (23%) sowie Strom- undGasanbieter (17%).Unzufriedenheit über mangelnde Qualität und ErreichbarkeitAuch wenn die Erfahrungen mit dem Kundenservice der Unternehmenmehrheitlich positiv sind, so berichtet knapp jeder fünfte Befragte(18%) von negativen Erlebnissen. In dieser Befragtengruppe fällt vorallem das Thema Erreichbarkeit negativ auf. Die Befragten kritisierenneben der mehrmaligen Kontaktaufnahme zum Kundenservice für dieBearbeitung des Anliegens (78%) beispielsweise auch dauerhafteWarteschleifen (66%). Daneben taucht auch die Qualität des Servicesin der Mängelliste auf. 70 Prozent dieser Befragten berichtenbeispielsweise, dass sie ihr Anliegen mehrmals unterschiedlichenMitarbeitern erklären mussten.Telekommunikationsmarkt besonders im Fokus"Die Umfrageergebnisse machen deutlich, dass die Unternehmen zwarauf einem guten Weg mit ihrem Kundenservice sind, aber trotzdem nochLuft nach oben ist. Insbesondere im Telekommunikationsmarkt schildernVerbraucher kontinuierlich Beschwerden dazu in unseremFrühwarnnetzwerk. So berichteten Verbraucher sowohl von schlechterErreichbarkeit des Kundenservices als auch von unzureichenderProblemlösung bei ihren Anbietern. Das ist besonders ärgerlich, wennKunden bei kurzfristigen Störungen zeitnah Hilfestellung benötigen",so Tom Janneck, Teamleiter Marktwächter Digitale Welt bei derVerbraucherzentrale Schleswig-Holstein.Die Top 5 der Verbraucherwünsche für einen guten KundenserviceDen meisten Befragten ist es wichtig, einen freundlichen undfachkompetenten Ansprechpartner zu haben (32% bzw. 31%). GuteErreichbarkeit (20%) sowie Kundenorientierung und schnelleProblemlösung (je 19%) runden das Idealbild für einen gutenKundenservice ab.Marktwächter Digitale Welt macht mangelhaften Kundenservice alsProblem sichtbarBereits in der Vergangenheit haben die Marktwächterexperten inUntersuchungen zu verschiedenen Themen auch Probleme mit demKundenservice offen gelegt. So spielt in einer aktuellen Untersuchungzum Online-Ticket-Handel der mangelhafte Kundenservice ebenso eineRolle wie in einer repräsentativen Befragung von PC- undKonsolenspielern. Im Telekommunikationsbereich fielen O2/Telefónicaund Tele Columbus AG (pÿur) vor allem im letzten Jahr durchmangelnden Service für ihre Kunden auf."Mangelhafter Kundenservice ist leider ein Dauerbrenner unter denProblemen, die Verbraucher uns melden. Dazu gehören immer wiederBeschwerden zu Nichterreichbarkeit oder fehlenden Problemlösungen.Anbieter sollten Kundenservice nicht als lästige Pflicht verstehen,sondern vielmehr als Qualitäts- und Wettbewerbsmerkmal", so CarolaElbrecht, Rechtsreferentin im Marktwächter Digitale Welt.Beschwerden dem Marktwächter meldenVerbraucher, die negative Erfahrungen mit dem Kundenservice beiUnternehmen gemacht haben, können Hinweise dazu dem Marktwächtermelden (https://www.marktwaechter.de/mitmachen/beschwerdeformular)und somit die Marktbeobachtung aus Verbrauchersicht unterstützen.Methodensteckbrief:Methode: Bevölkerungsrepräsentative telefonische Befragung (CATIDual Frame). Grundgesamtheit: Deutschsprachige Personen ab 18 Jahren.Stichprobe: 1.101 Personen, darunter 293 Personen, die in den letzten12 Monaten einen negativen Kontakt zu dem Kundenservice einesUnternehmens hatten. Befragungszeitraum: 27.08.2018 bis 12.09.2018.Statistische Fehlertoleranz: max. +/-3 Prozentpunkte in derGesamtstichprobe. Institut: forsa.Pressekontakt:Timo BeyerLeiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die MarktwächterVerbraucherzentrale BundesverbandTel. (030) 258 00-529Mail: timo.beyer@vzbv.deOriginal-Content von: vzbv - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., übermittelt durch news aktuell