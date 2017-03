Kundenorientierung, Wettbewerb und Wertschätzung / BVLH veröffentlicht lebensmittelpolitische Positionen zur Bundestagswahl

Berlin (ots) - Der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels(BVLH) fordert von einer neuen Bundesregierung, in derLebensmittelpolitik marktwirtschaftliche Grundsätze nicht außer Achtzu lassen. Auf dieser Grundhaltung basieren die Forderungen des BVLHzur Bundestagswahl.Kundenwünsche und Marktwirtschaft: Leitplanken der Verantwortungdes HandelsBVLH-Präsident Friedhelm Dornseifer betont dabei die Bedeutung vonMarktwirtschaft und Wettbewerb für ein breites Sortiment sicherer,genussvoller und bezahlbarer Nahrungsmittel: "Die Wähler der Parteiensind unsere Kunden. So vielfältig wie ihre Forderungen an diePolitik, sind ihre Ansprüche an den Handel. Weder gibt es diejenigen,die Lebensmittel ausschließlich nach Umweltgesichtspunkten,Transparenzkritierien, Sozialstandards, Bequemlichkeitsaspekten oderaus Gesundheitsgründen kaufen. Noch gibt es jene, denen all das egalist, solange die Produkte nur möglichst günstig sind. Mit ihrenAnforderungen bewegen sich unsere Kunden auf einer breiten Skalazwischen diesen Polen. Getrieben von gesellschaftlichen Umwälzungenund Änderungen persönlicher Lebensverhältnisse sind ihre Wünschevielfältiger geworden. Vor diesem Hintergrund konkurrierenHandelsunternehmen Tag für Tag um das beste Angebot. DieserWettbewerb ist nur durch Marktwirtschaft möglich. Sie garantiertfreies Unternehmertum, Vertragsfreiheit, Angebotsfreiheit und freiePreisbildung. Das sind die Grundvoraussetzungen für dieLeistungsfähigkeit unserer Branche."Wertschätzung und Kundennutzen bedingen einanderVerbandspräsident Dornseifer zeigt sich davon überzeugt, dassWettbewerb und Marktwirtschaft auch bei der Wertschätzung fürLebensmittel eine zentrale Rolle spielen. "Als Lebensmittelkaufmannweiß ich, dass Kunden gern bereit sind, für Lebensmittel mit einemzusätzlichen Nutzen mehr Geld auszugeben. Ein solcher Mehrwertentsteht aber nur durch innovativen Unternehmergeist, der sich erstim Wettbewerb frei entfaltet."Den Rahmen, in dem der Lebensmittelhandel zur Lösung vonernährungs- und agrarpolitischen Problemen beiträgt erläutert BVLHHauptgeschäftsführer Franz-Martin Rausch: "Kundenwünsche undMarktwirtschaft bilden die Leitplanken der gesellschaftspolitischenVerantwortung des Lebensmittelhandels. Sie bestimmen sein Handeln inder Lieferkette, gegenüber Politik und Gesellschaft.Lebensmittelpolitische Maßnahmen, die zulasten von Marktwirtschaftund Wettbewerb gehen, lehnt der BVLH ab."Tierwohllabel, Lebensmittelverschwendung und KontrolltransparenzDiese Grundhaltung bildet den roten Faden derlebensmittelpolitischen Positionen des BVLH in den einzelnenThemenbereichen. So fordert der Verband, dass ein staatlichesTierwohllabel für alle Beteiligten der Wertschöpfungskettewirtschaftlich darstellbar und für Verbraucher bezahlbar sein muss.Im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung müssen sich Art und Umfangder Präventionsansätze an den Verlustzahlen entlang der gesamtenLebensmittelvermarktungskette orientieren. Anstatt vermeintlicheTransparenzvorschriften mit konsumentensteuernder Wirkung zuverabschieden, müssen der bestehende lebensmittelrechtliche Rahmenausgeschöpft und Überwachungsbehörden so ausgestattet werden, dasssie ihre Aufgaben vollumfänglich erfüllen können. Die Positionen desBVLH zur Bundestagswahl sind im Internetangebot des Verbandes unterwww.lebensmittel-fuer-deutschland.de abrufbar.Pressekontakt:Christian BöttcherPressesprecherBundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V. (BVLH)Telefon: 030 / 72 62 50-86Fax: 030 / 72 62 50-85boettcher@bvlh.netwww.bvlh.netOriginal-Content von: Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V. (BVLH), übermittelt durch news aktuell