Kundenorientierte und Berater unterstützende Technologien von Objectway erhalten Gartner-Erwähnung

Die Wealthtech-Suite des Unternehmens, eXtend, vereint mehreremodulare Fähigkeiten zur Entwicklung von spezifischen Lösungen fürdie Produktivität von Beratern und digitale Interaktionen mit Kunden.Mailand (ots/PRNewswire) - Objektway wird erneut in zwei aktuellenBerichten von Gartner erwähnt, dem weltweit führenden Forschungs- undBeratungsunternehmen für Informationstechnologie.In dem Bericht Integrate Advisor Supporting Technologies IntoDigital Platforms to Accelerate Advisor Adoption (Integrieren vonTechnologien zur Beraterunterstützung in digitale Plattformen, um dieAdoption durch Berater zu beschleunigen)[1] wird Objektway im Kontextvon bestehenden Beratertechnologien als Anbieter von Finanzplanung,Portfoliomanagement und All-in-One-Vermögensplattformen sowie inBezug auf seine Tools für die Zusammenarbeit mit Kunden im Bereichneue Technologien zitiert. Diese Tools erhöhen die Produktivität vonBeratern, indem sie Desktop-Komponenten der Berater integrieren undArbeitsabläufe automatisieren, um wertvolle Zeit freizustellen.Andererseits sind kundenorientierte Tools und verbesserte digitaleInteraktionen zwar Prioritäten für Vermögensfirmen, doch es gibtderzeit nur ungenügende Angebote, was zu niedrigen Kundenbewertungenund geringer Nutzung führt, so der Gartner-Bericht Enhance theCollaboration Experience in Client-Facing Technology to ImproveDigital Empathy (Verbessern der Kollaborationserfahrung mitkundenorientierter Technologie, um die digitale Empathie zuverbessern)[2].In diesem Forschungsdokument wird Objectway als repräsentativerAnbieter für kundenorientierte mobile Apps erwähnt. Dies sind Tools,die die Zusammenarbeit zwischen Beratern und Kunden in Echtzeit durchVideo-Chat, gemeinsames Browsen und Instant-Messaging verbessernkönnen. CIOs, die das digitale Banking-Erlebnis bereitstellen, könnendie digitale Empathie durch Optimierung der digitalen Zusammenarbeitverbessern, schreibt Gartner.Die Wealthtech-Suite von Objectways, eXtend, gewinnt in derVermögens- und Investmentmanagementbranche zunehmend an Zugkraft alsdigitale Plattform der Wahl, um auf die steigende Nachfrage nacheiner Abkehr von der transaktionsbasierten Herangehensweise und einerHinwendung zur Berater-Kunden-Interaktion einzugehen, was sichpositiv auf das Leben und die Ziele der Investoren auswirkt."Wir sind stolz darauf, dass sich die Investitionen in unseredigitale Verbundplattform in diesen Erwähnungen niedergeschlagenhaben", bekräftigte Luigi Marciano, CEO von Objectway. "Die modularenFähigkeiten unserer Wealthtech-Suite lassen sich individuell zuLösungen für unternehmensspezifische Bedürfnisse zusammenstellen,können flexibel vor Ort oder in der Cloud eingesetzt werden undbringen unseren Kunden dadurch einen Wettbewerbsvorteil."ObjectwayDer 1990 gegründete Konzern ist führend im Bereich Digital Wealth,Investment- und Vermögensmanagement und erwirtschaftet einen Umsatzvon rund 75 Mio. Euro. Seine preisgekrönten Software-Plattformendienen mehr als 150 Kunden in 15 Ländern auf drei Kontinenten. Die700 Mitarbeiter des Konzerns in seinen Niederlassungen in Italien,dem Vereinigten Königreich, Belgien, Irland und Südafrikaunterstützen rund 100.000 Investmentprofis, die mehr als eine BillionEuro an Vermögen verwalten.[1] Integrate Advisor Supporting Technologies Into DigitalPlatforms to Accelerate Advisor Adoption, Darrin Courtney, 4.Dezember 2018.[2] Enhance the Collaboration Experience in Client-FacingTechnology to Improve Digital Empathy, Darrin Courtney, 4. Dezember2018.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/700775/Objectway_Logo.jpg)Pressekontakt:Chiara GiudiciSenior Communication Specialistchiara.giudici@objectway.comMobil: (+39)-393-8229579Original-Content von: Objectway Financial Software, übermittelt durch news aktuell