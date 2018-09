Kundenmonitor Deutschland 2018: Sparda-Banken erneut auf Spitzenplatz (FOTO)

Frankfurt (ots) -Frankfurt am Main (ots): Das Ergebnis der VerbraucherumfrageKundenmonitor Deutschland überzeugt auch in diesem Jahr: dieSparda-Banken haben die zufriedensten Kunden in Deutschland - und dasseit 26 Jahren."Das schönste Lob für unsere Sparda-Gruppe kommt von unserenKunden. Wir freuen uns sehr, erneut über alle Kategorien hinweg miteinem Top-Ranking bewertet worden zu sein und den Spitzenplatzverteidigt zu haben", sagt Florian Rentsch, Vorstandsvorsitzender desVerbandes der Sparda-Banken. "Qualität zahlt sich aus - dieVerbindung aus freundlichem Service, individueller Beratung undattraktiven Konditionen erfüllt offensichtlich die Bedürfnisse derKunden und schafft Vertrauen. Persönlicher Kundenkontakt ist fürunsere Banken ebenso wichtig, wie die "Generation digital" zuerreichen. Dass dieses Konzept aufgeht, zeigt die positive Resonanzin der Verbraucherumfrage. Kunden fühlen sich bei uns gut aufgehobenund sind mit unseren Leistungen nach wie vor sehr zufrieden. Wirwerden weiterhin daran arbeiten, dass dies auch in Zukunft so bleibtund wir von unseren Kunden als verlässlicher, leistungsstarker undkompetenter Partner wahrgenommen werden.Individuelle Beratung und attraktive Konditionen - der Kunde imMittelpunktMit einem Globalzufriedenheitswert von 2,00 liegen dieSparda-Banken gegenüber den anderen Banken deutlich über demBranchendurchschnitt von 2,33. Fast Dreiviertel der Kunden sind vonden Serviceleistungen der genossenschaftlichen Sparda-Gruppeüberzeugt. Das Herzstück bleibt die Kundenbetreuung. Das zeigt diehohe Zufriedenheit mit der fachlichen Beratung vor Ort (1,92). Beider Filialbank mit moderner Onlinepräsenz und persönlicher Beratungwerden Bedürfnisse der Kunden am besten bedient: in den KategorienPreis-Leistungs-Verhältnis (2,03) und Konditionen (2,24) wird imVergleich mit anderen Anbietern mit einer Bestnote geglänzt. Mehr als95 Prozent der Befragten sind überzeugte oder zufriedengestellteKunden ihrer Sparda-Bank. Und das sagen sie auch weiter - für dieWeiterempfehlungsabsicht gibt es einen Spitzenwert von 1,86 bei einemBranchendurchschnitt von 2,47.Über den KundenmonitorDer Kundenmonitor Deutschland ist seit 1992 eine jährliche Studiedes Forschungs- und Beratungsunternehmens ServiceBarometer AG. VonOktober 2017 bis Juli 2018 wurden rund 4.996 Kunden nach derServicequalität von Banken und Sparkassen befragt. Insgesamtberücksichtigte die Studie acht Filial- und Direktbanken und ließunter anderem Kriterien wie die Zufriedenheit mit der Filiale, denLeistungsumfang oder das Preis-Leistungs-Verhältnis von den Kundenbewerten. Die Bewertung orientiert sich hauptsächlich am Schulsystem:wer "vollkommen zufrieden ist", vergibt Note 1, bei "sehr zufrieden"eine 2 und ein unzufriedener Kunde bewertet mit der Note "5".Über den Verband der Sparda-Banken:Der Verband der Sparda-Banken e.V. mit Sitz in Frankfurt am Mainist Prüfungsverband im Sinne des Genossenschaftsgesetzes. Als"Stabsstelle" ist er außerdem das Sprachrohr der Gruppe nach außen.Er betreut die rechtlich und wirtschaftlich eigenständigen elfSparda-Banken sowie die anderen Mitgliedsunternehmen ingenossenschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen,betriebswirtschaftlichen, organisatorischen und personellenAngelegenheiten.Über die Gruppe der Sparda-Banken:Die Gruppe der Sparda-Banken besteht aus elf wirtschaftlich undrechtlich selbständigen Sparda-Banken in Deutschland sowie mehrerenService-Gesellschaften wie der Sparda-Datenverarbeitung eG und derSparda-Consult Gesellschaft für Projekt- und InnovationsmanagementmbH. Mit insgesamt über 3,6 Mio. Mitgliedern und mehr als 4,2 Mio.Kunden gehören die Sparda-Banken zu den bedeutendsten Retailbanken inDeutschland. Die Sparda-Banken sind als genossenschaftliche BankenMitglied im Bundesverband der Deutschen Volksbanken undRaiffeisenbanken (BVR) und Teil der GenossenschaftlichenFinanzGruppe.Pressekontakt:Katja KalmykovaReferentin für Presse und ÖffentlichkeitsarbeitVerband der Sparda-Banken e.V.Tower 185 - 17. EtageFriedrich-Ebert-Anlage 35-3760327 Frankfurt am MainTel.: +49 (0) 69 / 79 20 94 - 150Fax: +49 (0) 69 / 79 20 94 - 190E-Mail: katja.kalmykova@sparda-verband.deOriginal-Content von: Verband der Sparda-Banken e.V., übermittelt durch news aktuell