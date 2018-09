Kundenmonitor Deutschland 2018: Kunden wählen dm zum besten Drogeriemarkt / Einladung zur Jahrespressekonferenz von dm am 18. Oktober 2018, 11 Uhr (FOTO)

Karlsruhe (ots) -Das Ergebnis der Verbraucherumfrage "Kundenmonitor Deutschland" indiesem Jahr ist eindeutig: dm ist der beliebteste DrogeriemarktDeutschlands. Mit der Note 1,80 in der Globalzufriedenheit bestätigendie Kunden, dass sie mit den Leistungen von dm insgesamt amzufriedensten sind. Zudem baut der Drogeriewarenhändler seinenVorsprung der vergangenen Jahre weiter aus und überzeugt seine Kundenlaut Kundenmonitor unter anderem mit dem besten Produktangebot, derbesten Qualität bei Eigenmarken und Kosmetikprodukten und den bestenPreisen.dm-Kunden würden Freunden oder Bekannten jederzeit empfehlen, beidm einzukaufen. Denn das Drogerieunternehmen sei zukunftsorientiertund schaffe es, seine Kunden zu begeistern. Aus diesen Gründen kaufenmehr als die Hälfte der Drogeriemarktkunden bei dm ein. "Die durchwegpositive Rückmeldung unserer Kunden ist das, was uns jeden Tagantreibt, unser Bestes zu geben", erläutert Erich Harsch,Vorsitzender der dm-Geschäftsführung. "Dass uns die Kundeninsbesondere in der Kategorie Zukunftsorientierung auf Platz 1gebracht haben zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und mitdem Omni-Channel-Retailing die Wünsche unserer Kunden aufgreifen",hebt Erich Harsch hervor.Einladung zur Jahrepressekonferenz von dm am 18. Oktober 2018, 11Uhr:Wir möchten Ihnen gerne eine Einblick gewähren, wie die mehr als40.000 Mitarbeiter bei dm in Deutschland die Kunden im Geschäftsjahr2017/18 (1. Oktober 2016 - 30. September 2017) begeistert und was wiruns für das kommende Jahr vorgenommen haben. Wir laden Sie herzlichan einen der folgenden Standorte ein:Berlin, Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlinmit Markus Trojansky, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für dasRessort ExpansionDortmund, im dm-Markt, Ostenhellweg 27-29, 44135 Dortmundmit Sebastian Bayer, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für dasRessort Marketing + BeschaffungDüsseldorf, im dm-Markt, Am Wehrhahn 36, 40211 Düsseldorfmit Christian Bodi, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für dasRessort LogistikFrankfurt (Main), im dm-Markt, Zeil 47-49 an der Konstablerwache,60313 Frankfurt (Main)mit Kerstin Erbe, als dm-Geschäftsführerin verantwortlich für dasRessort ProduktmanagementHamburg, im dm-Markt, Osterstraße 111, 20259 Hamburgmit Christoph Werner, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für dasRessort Marketing + BeschaffungKarlsruhe, dm-Zentrale in der Carl-Metz-Straße 1, 76185 Karlsruhemit Erich Harsch, Vorsitzender der dm-GeschäftsführungMünchen, im dm-Markt, Rotkreuzplatz 1, 80634 Münchenmit Martin Dallmeier, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für dasRessort Finanzen + ControllingFür Interviews stehen Ihnen die dm-Geschäftsführer im Anschluss andie Konferenzen gerne zur Verfügung - sowohl direkt an den Standortenals auch telefonisch.Über Ihre Zusage und Ihr Kommen freuen wir uns sehr. Bitte teilenSie uns per E-Mail an herbert.arthen@dm.de mit, an welchem StandortSie teilnehmen möchten.Weitere Informationen finden Sie auch unter: http://dm.de/pressePressekontakt:Herbert ArthenTel.: 0721 5592-1195E-Mail: herbert.arthen@dm.dewww.dm.deOriginal-Content von: dm-drogerie markt, übermittelt durch news aktuell