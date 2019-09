Kundenmonitor 2019 bestätigt: ALDI hat die besten Preise

Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) - Die Unternehmensgruppen ALDI Nordund ALDI SÜD punkten beim Kundenmonitor 2019. Im Rahmen des großenBranchenvergleichs schaffen es beide Discounter, sich im direktenVergleich zum Wettbewerb in den "Preis"-Kategorien auf den erstenPlätzen zu positionieren.ALDI ist Preisführer: Das bestätigen die Ergebnisse desdiesjährigen Kundenmonitors. In der Kategorie "Preise imWettbewerbsvergleich" sind ALDI Nord und ALDI SÜD aus Kundensichtzusammen die Nummer 1 im gesamten Lebensmitteleinzelhandel. ALDI SÜDüberzeugt zudem als Preis-Leistungs-Sieger."Wir freuen uns, dass unsere Kunden unsere Preisführerschaftbestätigen", sagt Serra Schlesinger, Director CorporateCommunications bei ALDI Nord. Laut des Kundenmonitors ist ALDI derDiscounter, dem die Befragten am meisten Vertrauen schenken. "AlsErfinder des Discounts ist es unser Ziel unseren Kunden heute und inZukunft immer den besten Preis anzubieten", so Schlesinger.Mit diesem Versprechen versorgt ALDI seit Generationen Millionenvon Menschen mit allem, was sie tagtäglich benötigen. "Die Ergebnissezeigen, dass wir unsere Kunden stets von der hohen Qualität zumbesten ALDI Preis überzeugen können. Wir liegen mit unserer Strategiealso genau richtig. Das freut und bestärkt uns natürlich", so MarcPowelz, Group Director Buying & Marketing bei ALDI SÜD.Insgesamt wurden im Rahmen der diesjährigen Kundenmonitor-Studieüber 9.000 Kundenbefragungen zu Lebensmittelmittelmärktendurchgeführt. Bereits zum zehnten Mal konnte sich ALDI im Zuge derStudie durch sehr gute Platzierungen im Bereich Preisgestaltung vomWettbewerb abheben. "Unsere Ergebnisse der letzten Jahre zeigen, dassALDI aus Kundensicht in der Preiswahrnehmung kontinuierlich vor demWettbewerb liegt", sagt Dr. Matthias Metje, Forschungsleiter derServiceBarometer AG und verantwortlich für die Benchmark-Studie desKundenmonitors.Mehr Details zu der Studie auch im ALDI Blog(https://blog.aldi-sued.de/bester-beim-kundenmonitor/).Über den KundenmonitorDie Studie des Kundenmonitors zählt zu den umfassendstenunabhängigen Verbraucherstudien in Deutschland, die Erfolgskennzahlenzum Serviceniveau in über 20 Branchen bereitstellt.*Quelle: Kundenmonitor Deutschland 2019 (www.kundenmonitor.de:Rubrik "Serviceprofile"), ServiceBarometer AG, München.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Serra Schlesinger, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Lina Binder, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell