Ein Kundenmagazin mit 100 verschiedenen Covern - campra treibt das Employer Branding auf die Spitze (FOTO)

Stuttgart (ots) -Eine Magazinausgabe mit 100 verschiedenen Covern? Das klingtungewöhnlich. Und das ist es auch. Für das Kundenmagazin finish hatdie campra GmbH, Büro für Kommunikation aus Stuttgart, das EmployerBranding der Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik auf die Spitzegetrieben. Die Ausgabe zum 100-Jahre-Jubiläum ist im April 2018 mit100 Titelmotiven erschienen, die im Rahmen eines internen Wettbewerbsvon den Mitarbeitern gemalt, fotografiert, lackiert oder gestaltetwurden."Diese Jubiläumsausgabe spiegelt eindrucksvoll die mutigeHerangehensweise des Familienunternehmens Wörwag in derUnternehmenskommunikation wider", sagt Michael Thiem,geschäftsführender Gesellschafter und Chefredakteur von campra. "Unsist es gelungen, die Mitarbeiter für die Ideen zu begeistern unddurch ihr großes Engagement zu den sympathischen Stars derGeschichten zu machen." Dass von rund 1.000 Mitarbeitern fast 150 imMagazin gezeigt oder erwähnt werden, unterstreicht dies eindrucksvollund gewährt einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen von Wörwag.Neben der Print-Ausgabe, die auf Deutsch und Englisch in einerGesamtauflage von 6.000 Exemplaren erscheint, werden die Geschichtenund Fotomotive in vielen weiteren Kommunikationsmaßnahmen rund um dasJubiläum kanal-gerecht adaptiert. Die 100 Cover waren beispielsweisedie prägende Optik auf einem Messestand. Social-Media-Maßnahmen undeine finish Microsite komplettierten das Gesamtpaket. "DieMitarbeiter haben das Magazin durch die aktive Teilnahme bei derUmsetzung zu ihrem Wörwag-Magazin gemacht", sagt Daniela Renzo,Leiterin Unternehmenskommunikation bei Wörwag, "deshalb transportiertfinish auch keine kühlen Marketing-Botschaften, sondern drücktemotional und sehr authentisch in Geschichten aus, was Wörwagausmacht: ein etwas anderes Familienunternehmen zu sein."Die Cover-Aktion ist nur ein Teil des Jubiläumskonzepts, daskonsequent die Mitarbeiter in den Fokus stellt. Das Motto "Wir sindWörwag" liegt auf der Hand. Wie es mit Leben gefüllt wird, ist aberumso spannender. In der aktuellen Ausgabe werden auf 100 Seitenausschließlich Mitarbeiter aus ungewöhnlichen Perspektiveninszeniert: Der Entwicklungsleiter in seinem privaten Gitarrenzimmer,der Geschäftsführer auf dem Dach des alten Gebäudes, derAußendienstler im Stau, die IT-Kollegen als Hauptdarsteller in einemJump-and-Run-Spiel, die Mitarbeiter aus dem Prüflabor alsTatort-Ermittler und die Azubis beim Schwarzlicht-Minigolf."Ansprechendes Editorial Design lebt von der gezielten Mischungverschiedenster visueller Umsetzungen", betont Rainer Czarnetzki,geschäftsführender Gesellschafter und Kreativdirektor von campra."Verschiedenste Formen von visuellem Storytelling, Fotografie,Typografie und Illustration überraschen den Leser auf jeder Seiteneu."Über die campra GmbHDie campra GmbH - Büro für Kommunikation mit Sitz in Stuttgartwurde 2016 von Rainer Czarnetzki und Michael Thiem gegründet. Zu denTätigkeitsschwerpunkten gehören Unternehmenskommunikation im Print-und Digitalbereich, sowie Pressearbeit und konzeptionelle Beratung.campra besteht aktuell aus sieben Mitarbeitern.Pressekontakt:Michael Thiem, Geschäftsführer campra GmbH, Hauptmannsreute 23, 70192Stuttgart, Telefon: 0711-28493881, E-Mail: michael.thiem@campra.net,www.campra.netOriginal-Content von: campra GmbH - Büro für Kommunikation, übermittelt durch news aktuell